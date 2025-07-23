После недавнего DLC игра перестала работать, жалуется пользователь.

Игрок, который провёл 35 202 часа в ARK: Survival Evolved, то есть примерно примерно четыре года непрерывной игры, оставил негативный отзыв в Steam и потребовал рефанд. Причиной стала сломанная работа игры после выхода дополнения ARK: Aquatica.

Обновление, приуроченное к 10-летию ARK, игрока не слишком понравилось: у DLC всего 12% положительных отзывов. По словам пользователей, оно привело к многочисленным багам, проблемам с производительностью и, главное - сломало поддержку модов, конфигураций и серверов, включая популярный Ark Server Manager:

"Я управлял сервером с модами годами. Теперь ничего не работает. Вы уничтожили то, что сами же и построили. Надеюсь, вы не подавитесь своей жадностью. Как вернуть деньги?"

Игрок также отметил, что из-за провала Aquatica был вынужден вернуться с ремастера ARK: Survival Ascended обратно в оригинал, но теперь и Survival Evolved стал нестабилен.

Видео дня

Издатель Snail Games признал наличие технических проблем. В заявлении на странице игры в Steam указано, что разработчики пытаются исправить неполадки, из-за которых моды приводят к мгновенным вылетам, однако проблема сложная и решение всё ещё в работе.

Ранее мы рассказывали, что на Reddit нашли человека, который наиграл 47 тысяч часов в Factorio. Но даже так игроку не удалось получить все достижения.

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