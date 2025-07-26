Теперь Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября.

Techland отложила релиз Dying Light: The Beast за несколько недель до выхода. Теперь игра выйдет 19 сентября, вместо 22 августа. Разработчикам нужно время, чтобы игра соответствовала высоким ожиданиям как игроков, так и самих разработчиков.

Techland подчёркивает, что хочет сделать The Beast лучшей частью всей серии. На финальные штрихи команде потребуется четыре недели, за это время они планируют улучшить читаемость интерфейса, а также довести до ума анимации, физику и катсцены.

Изначально The Beast создавалась как сюжетное дополнение к Dying Light 2 Stay Human, но за два года разработки масштаб проекта значительно вырос, и теперь это полноценная самостоятельная игра.

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Сюжет вращается вокруг Кайла Крейна, героя оригинальной Dying Light. По одной из концовок он оказался инфицирован, а затем провёл 13 лет в заключении у Барона, и теперь возвращается в совершенно новый мир.

Ранее мы рассказывали, что в Dying Light выйдет бесплатное обновление, которое подтянет графику, но это не ремастер. Геймдиректор Тимон Смектала начал переживать, когда понял, что игроки ждали полноценный ремастер.

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