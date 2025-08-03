В ПФУ объяснили, как можно посчитать свою пенсию.

В Украине действуют разные виды пенсионных выплат. Гражданину страны преклонного возраста может быть назначена пенсия по инвалидности, если есть соответствующий статус, или пенсия по возрасту. Узнайте, что положено за 25 лет стажа и сколько начислят с 1 августа.

Достаточно ли 25 лет стажа для пенсии - правила ПФУ

На официальном сайте Пенсионного Фонда сказано, что с 1 января 2025 года человек должен отработать минимум 32 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. То есть, чем меньше трудовой стаж - тем позже украинец пойдет на заслуженный отдых. Например, проработать еще три года и уйти на пенсию в 63 смогут те, кто подтвердит, что работал от 22 до 32 лет в своей жизни. И только тех, у кого трудовой стаж минимальный (15 лет) или небольшой (22 года) не будут считаться пенсионерами до 65 лет.

Основной документ, который подтверждает наличие страхового стажа - это трудовая книжка. По записям в ней сотрудники ПФУ смогут понять, сколько лет работал украинец и какую получал зарплату, чтобы рассчитать ему пенсию. Даже если у него будет стаж 25 лет - размер пенсии не определяется только этим фактором.

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Насчитали 25 лет стажа - какая будет пенсия

Те украинцы, которые работали четверть века, и могут это подтвердить документально, уходят на пенсию в 63 года. Ориентировочный или точный размер пенсионных выплат таким людям озвучат в ПФУ, но при желании можно посчитать самостоятельно. Для этого необходимо знать несколько показателей - стаж, размер зарплаты и коэффициент страхового стажа (КСС).

Первая величина - стаж, в нашем случае это 25 лет. Вторая величина индивидуальна, в зависимости от того, сколько человек зарабатывал официально. Допустим, его зарплата была 15 000 грн. Коэффициент - величина, с которой придется "повозиться".

Для того чтобы узнать КСС в 2025 году, нужно стаж умножить на 0,01, для двадцати пяти лет величина будет равна 0,25.

Финальный расчет такой - мы умножаем зарплату на ЕСС. В нашем случае это 15 000 х 0,25 = 3 750.

Итак, человек, вышедший на пенсию в 2025 году при трудовом стаже 25 лет с официальной зарплатой в 15 000 будет получать 3 750 грн пенсии.

Тем не менее, эти расчеты справедливы и верны, только при указанных данных. Если у вас высокая зарплата, к примеру, 30-40 тысяч гривен, а также стаж 25 лет - какая будет пенсия посчитать нетрудно. В таком случае она составит 7 500 - 10 000 грн.

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