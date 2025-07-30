Кроме того, на ПК теперь также можно включить генерацию кадров с DLSS или XeSS.

Разработчики игры Clair Obscur: Expedition 33 отправили в релиз обновление 1.4.0, призванное устранить некоторые ошибки и улучшить пользовательский опыт. Об этом пишется в Steam.

Появилось предложение повторить битву: после поражения появляется новое всплывающее окно, предоставляющее игрокам возможность быстро повторить битву.

Также есть улучшения DLSS и XeSS: добавлена поддержка генерации кадров и режима низкой задержки для DLSS и XeSS (только для совместимых видеокарт).

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Кроме того, добавлена дополнительная функция автовоспроизведения диалогов вне кат-сцен: её можно включить в настройках и во время диалогов.

Появились отдельные ползунки громкости: настройки звука теперь позволяют независимо регулировать громкость во время фазы исследования и боя.

Также пофиксили исчезновение журналов экспедиций после загрузки файла сохранения, созданного в момент получения журнала.

Clair Obscur: Expedition 33 - последние новости

Ранее сообщалось, что разработчики игры весьма креативно подошли к захвату движений для своих боссов. Как оказалось, один из самых необычных противников, черепаха по имени Франсуа, был сыгран в студии захвата движений обычной пластиковой бутылкой с водой.

До этого они поделились в соцсетях планами на будущее и намекнули, что на этом история не закончится. По их словам, команда исследует широкий спектр возможных улучшений и рассматривает сразу несколько направлений, от новых функций доступности до дополнительного контента. В числе прочих планов - расширение списка локализаций.

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