Цена экшена составляет 50 долларов, из-за чего фанаты забеспокоились о коротком сюжете.

Разработчики Mafia: The Old Country продолжают подогревать интерес игроков к будущему боевику. Ранее в сети появилось 10 минут игрового процесса (без спойлеров) и эксклюзивный предварительный обзор IGN. В новом интервью создатели игры затронули тему продолжительности.

Как известно, цена новой Mafia составляет 50 долларов (тогда как некоторые ААА-проекты уже продаются за $80), из-за чего фанаты забеспокоились, что это будет "игра на пару вечеров". Глава Hangar 13 Ник Бейнс объяснил, что при создании игры разработчики не оглядывались на ценник, а старались сделать максимально качественного проект. Геймеры точно не смогут упрекнуть тайтл в низкобюджетности, отметил он.

Бейнс не стал называть точную продолжительность боевика, но подчеркнул, что игра по масштабу и количеству контента сопоставима с первыми двумя частями Mafia. На них в среднем уходило 10-16 часов.

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Если вспомнить Mafia и Mafia 2 – наша новая игра по масштабу им не уступает. И я надеюсь, никто не будет разочарован, если будет ожидать именно этого. Как разработчики, мы не особо задумываемся о ценнике. Мы просто сосредоточены на создании наилучшей игру. И, по моим ощущениям, у The Old Country – настоящий AAA-уровень. Я видел, как кто-то в интернете после анонса цены написал что-то вроде: "А, ну это, наверное, игра на три часа". Это не так. И если вы фанат первых частей – вас ждет именно тот самый Mafia-опыт – президент Hangar 13 Ник Бейнс.

Ранее разработчики Mafia: The Old Country подтвердили, что в грядущей игре не будет открытого мира, и причина кроется в неудачном опыте третьей Mafia. Несмотря на неплохой сюжет, эту игру часто критиковали за однообразные задания и пустой мир.

Новая часть культовой криминальной франшизы выйдет уже 8 августа на Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. Игра будет полностью одиночной, без каких-либо онлайн-элементов, а также будет переведена на украинский язык.

Меж тем Hangar 13 уже готовят следующую игру серии, потенциальную Mafia 5. Студии потребовалось почти 9 лет, чтобы выпустить продолжение Mafia 3, с учетом разработки ремейка первой части.

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