Разработчики рассказали, что статистику Playstation 5 просто недооценивают.

Playstation 5 всё чаще становится приоритетной платформой для разработчиков. По словам студий, работающих над Ori, No Rest for the Wicked и Test Drive Unlimited, консоль от Sony сочетает в себе простоту разработки и большую активную аудиторию.

Недавно представитель студии KT Racing, которая работает над Test Drive Unlimited Solar Crown, отметил, что показатели Steam не отражают реальную популярность их игры.

По его словам, на PS5 одновременно играет больше всего людей, а комьюнити на этой платформе заметно активнее. Просто цифры Playstation не так открыто отображаются, как в Steam, поэтому их влияние нередко недооценивают.

Видео дня

Разработчики Ori из Moon Studios также подчеркнули, что с коммерческой точки зрения логично делать ставку именно на PS5. Более того, они намекнули, что No Rest for the Wicked может вовсе не выйти на Xbox, потому что Sony на данный момент обеспечивает им лучшые результаты:

"Мы хотим поддерживать консоли, и если смотреть на цифры, то PS5 сейчас - самый разумный выбор".

Ранее инсайдер раскрыл, с каким FPS будет работать GTA 6 на Playstation 5. Pro-версия консоли получит несколько режимов графики.

Вас также могут заинтересовать новости: