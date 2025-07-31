Такой напиток не только очень вкусный, но и невероятно полезный.

Огородники, у которых есть кусты летней ягоды, знают, как правильно заготовить листья малины для чая. Делают они это каждый сезон, чтобы потом весь год пить полезный напиток, укрепляя здоровье. Узнайте, чем хорош чай из листьев малины - польза и вред снадобья.

Почему нужно пить чай из листьев малины - польза напитка

И обычный, и ферментированный чай из листьев малины очень полезен для организма. В первом случае напиток делают из высушенных листьев ягодного куста, во втором - лист проходит несколько этапов подготовки (ферментации) прежде чем оказаться в чашке. Влияют на организм эти два вида напитка почти одинаково, но некоторые различия все-таки есть.

Обычный чай

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Помогает бороться с ОРВИ и простудами, сбивает жар, укрепляет иммунитет, борется с бактериями. Улучшает работу сердца и сосудов, насыщает организм витаминами С, Е, К, а также магнием, йодом и фолиевой кислотой. Помогает очистить ЖКТ от шлаков и наладить пищеварение.

Ферментированный чай

Улучшает сон, успокаивает нервную систему, помогает бороться со старением. Помогает "добирать" норму антиоксидантов и фитонутриентов, укрепляет организм в общем.

И обычный, и ферментированный чай из листьев малины для женщин полезен и тем, что таким напитком можно ополаскивать волосы для блеска и силы и умывать лицо - кожа будет намного чище.

Обычный и ферментированный чай из листьев малины - как приготовить напиток

Вне зависимости от того, какой вы решили заготовить чай, обычный или ферментированный чай из листьев малины - рецепт заваривания будет примерно один и тот же.

Вам нужно взять чайник, окатить его изнутри крутым кипятком, затем вылить его и всыпать высушенные 2-3 ст.л высушенных листьев. Залить 500 мл горячей воды температурой максимум 85-90 градусов, накрыть крышкой и настаивать в течение 15 минут, потом пить. В чай можно добавлять разные травы по вашему вкусу, а также ягоды, мед, лимон или мяту. Если хотите попробовать заварить чай не в чайнике, а в чашке, то берите 1-2 ч.л листьев на 250 мл горячей воды.

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