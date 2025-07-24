Медовый Спас - первый из трех Спасов, который также называют праздник Маковея. В этот день православные идут в храмы, чтобы благословить мед нового урожая, фрукты и другие дары природы. Но приносить на освящение можно не все: в церкви относительно этого есть свои правила. Рассказываем, что можно положить в корзину на Маковея, а что лучше не брать с собой.
Что можно освятить в церкви на Маковея и что приносить запрещено
Медовый Спас, Маковей и Спас на воде или Мокрый Спас - это все один праздник. По новому календарю ПЦУ его отмечают 1 августа, по старому - 14. Уже из названий становится понятно, что главные атрибуты праздника - это мед, мак и вода. Именно их в этот день освящают в церкви. Кроме этого, традиционно прихожане несут для освящения букет из душистых трав, который называется "маковейчик", а также фрукты.
Что нужно святить на Медовый Спас:
- мед нового урожая и мак - символ богатства и процветания;
- воду;
- фрукты и ягоды нового урожая;
- хлеб, постную выпечку;
- душистые травы и цветы.
В "маковейчике" согласно традиции должно быть 17 трав и цветов, а также коробочки созревшего мака. Такие букеты часто продают накануне праздника на рынках и даже у храмов, но можно собрать и самому.
В букет на Спаса обязательно кладут:
- созревшие коробочки мака - он может быть как огородным, так и диким, считается, что мак защищает от колдовства;
- веточки полыни - от нечистой силы;
- колоски пшеницы или овса - для достатка в доме;
- мяту - оберегает семью от всякой напасти и придает здоровья;
- володушку – для семейного согласия;
- подсолнух - символ солнца;
- душицу - на защиту семейных связей, для силы рода;
- руту и ноготки - от болезней;
- донник - для примирения;
- горечавку (тирлич) - чтобы привлечь женихов, "тирлич, тирлич, моего милого прикличь";
- калину - на девичье счастье.
Добавляют также бархатцы, васильки, любисток, зверобой, бессмертник, руту, петров кнут, тысячелистник, чертополох, цикорий. У каждого растения - свое назначение и свои лекарственные свойства, поэтому каждый собирает букет из того, что ему ближе. "Маковейчик" обвязывают красной лентой - это оберег от "порчи" и после освящения хранят его в доме целый год, до следующего праздника. Освященную на Медовый Спас воду также считают целебной, ее используют при болезнях.
При этом на Маковея существуют и свои запреты - класть в корзину все подряд не стоит, некоторые продукты лучше оставить дома.
Что нельзя нести святить в церковь на Медовый Спас:
- алкоголь - как крепкий, так и вино или кагор;
- скоромную пищу - мясные продукты, молочные, яйца, рыбу, сало и т.п.;
- материальные ценности.
Не кладут в корзинку для освящения также вареные, жареные блюда, консервацию, экзотические и несезонные фрукты. В день Медового Спаса начинается Успенский пост, поэтому все продукты, приносимые в храм, также должны быть постными.
После службы в церкви советуют отведать ложечку освященного меда - по народным приметам, если при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.