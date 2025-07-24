Рассказываем, что принято святить на Маковея, а что приносить в церковь не стоит.

Медовый Спас - первый из трех Спасов, который также называют праздник Маковея. В этот день православные идут в храмы, чтобы благословить мед нового урожая, фрукты и другие дары природы. Но приносить на освящение можно не все: в церкви относительно этого есть свои правила. Рассказываем, что можно положить в корзину на Маковея, а что лучше не брать с собой.

Что можно освятить в церкви на Маковея и что приносить запрещено

Медовый Спас, Маковей и Спас на воде или Мокрый Спас - это все один праздник. По новому календарю ПЦУ его отмечают 1 августа, по старому - 14. Уже из названий становится понятно, что главные атрибуты праздника - это мед, мак и вода. Именно их в этот день освящают в церкви. Кроме этого, традиционно прихожане несут для освящения букет из душистых трав, который называется "маковейчик", а также фрукты.

Что нужно святить на Медовый Спас:

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мед нового урожая и мак - символ богатства и процветания;

воду;

фрукты и ягоды нового урожая;

хлеб, постную выпечку;

душистые травы и цветы.

В "маковейчике" согласно традиции должно быть 17 трав и цветов, а также коробочки созревшего мака. Такие букеты часто продают накануне праздника на рынках и даже у храмов, но можно собрать и самому.

В букет на Спаса обязательно кладут:

созревшие коробочки мака - он может быть как огородным, так и диким, считается, что мак защищает от колдовства;

веточки полыни - от нечистой силы;

колоски пшеницы или овса - для достатка в доме;

мяту - оберегает семью от всякой напасти и придает здоровья;

володушку – для семейного согласия;

подсолнух - символ солнца;

душицу - на защиту семейных связей, для силы рода;

руту и ноготки - от болезней;

донник - для примирения;

горечавку (тирлич) - чтобы привлечь женихов, "тирлич, тирлич, моего милого прикличь";

калину - на девичье счастье.

Добавляют также бархатцы, васильки, любисток, зверобой, бессмертник, руту, петров кнут, тысячелистник, чертополох, цикорий. У каждого растения - свое назначение и свои лекарственные свойства, поэтому каждый собирает букет из того, что ему ближе. "Маковейчик" обвязывают красной лентой - это оберег от "порчи" и после освящения хранят его в доме целый год, до следующего праздника. Освященную на Медовый Спас воду также считают целебной, ее используют при болезнях.

При этом на Маковея существуют и свои запреты - класть в корзину все подряд не стоит, некоторые продукты лучше оставить дома.

Что нельзя нести святить в церковь на Медовый Спас:

алкоголь - как крепкий, так и вино или кагор;

скоромную пищу - мясные продукты, молочные, яйца, рыбу, сало и т.п.;

материальные ценности.

Не кладут в корзинку для освящения также вареные, жареные блюда, консервацию, экзотические и несезонные фрукты. В день Медового Спаса начинается Успенский пост, поэтому все продукты, приносимые в храм, также должны быть постными.

После службы в церкви советуют отведать ложечку освященного меда - по народным приметам, если при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.

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