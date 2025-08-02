В новинке IPS-панель на 27 дюймов с Full HD-разрешением и подставка для регулирования угола наклона.

Рынок недорогих мониторов изобилует предложениями, но порой встречаются модели, способные выделиться на общем фоне. Новый монитор Xiaomi Redmi A27 2026 – именно такой случай. Новинка является одним из самых дешевых решений в своем классе, пишет NotebookCheck.

Это 27-дюймовая IPS-панель с разрешением Full HD (1920×1080), высокой частотой обновления 144 Гц и углами обзора 178°. Монитор поддерживает 99% цветовой гаммы sRGB и имеет калибровку со значением ΔE менее 1 единицы для точной цветопередачи.

Новинка имеет тонкие рамки, пиковую яркость 300 нит и контрастность 1500:1. Время отклика – 6 мс. Производитель утверждает, что девайс хорошо подойдет для создания конструкций из нескольких мониторов.

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Входящая в комплект подставка позволяет регулировать угол наклон для создания эргономичного рабочего пространства. Эта модель также совместима с креплениями стандарта VESA, поэтому его можно легко повесить на стену.

Redmi A27 2026 доступен для предварительного заказа в Китае по цене 649 юаней, 90$ (~3700 грн). Так как устройства Xiaomi быстро перебираются на онлайн маркетплейсы, появление новинки на AliExpress вопрос времени.

Xiaomi в этом месяце уже успела представить недорогой Redmi 15 с батареей 7000 мАч и геймерским экраном. По словам производителя, это самый тонкий смартфон на рынке с таким аккумулятором.

У Asus появился первый в мире монитор с функцией очистки воздуха. При этом стоит он, как и обычные мониторы: от 5 тысяч гривен.

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