Прошла большая презентация Battlefield 6 – много геймплея, дата выхода и системки

Шутер официально выйдет 10 октября. Что касается беты, то ивент пройдет в середине августа.

EA провела большую трансляцию с презентацией шутера Battlefield 6, который в компании называют "самой амбициозной Battlefield в истории". На мероприятии показали много геймплея, а также рассказали о системных требованиях и других подробностях об игре.

Сначала нам показала первый геймплейный трейлер мультиплеера. В ролике делают большой акцент на разрушаемости, а также на тяжелой технике. В EA рассказывают о новой кинестетической системе, которая делает стрельбу и тактические движения более точными и естественными.

В качестве заглавной темы использовали песню популярной группы Limp Bizkit "Break Stuff".

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Далее в компании подробнее рассказали о картах и режимах. В стартовой версии Battlefield 6 будет девять карт, и они охватят локации от Бруклина до Египта. Также вернется культовая операция "Огненный шторм" из Battlefield 3.

Что касается режимов, то геймеров ждут знакомые штурм, захват, командный бой, а также эскалация и король горы.

В дополнение к основной платной игре Battlefield 6 получит бесплатный режим "королевской битвы" по аналогии с Warzone. Также разработчики подтвердили, что Battlefield 6 вернется к традиционной для серии системе игровых классов. Рассказу о них посвятили еще один ролик:

Кроме того, девелоперы раскрыли системные требования игры. Для запуска шутера на максимальных настройках графики потребуется RTX 3060 Ti и 16 ГБ оперативной памяти.

Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Что касается беты, то ивент пройдет в два захода по выходным – 9–10 августа и 14–17 августа.

Предзаказы на игру уже стартовали – например, в Steam. Цена стандартного издания составила 1699 грн, а расширенного Phantom Edition – 2499 грн.

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