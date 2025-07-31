Мобилизация в Украине продлена еще на 90 дней и будет продолжаться до 5 ноября 2025 года. Однако для некоторых граждан предусмотрены исключения - рассказываем, кто не подлежит мобилизации по новому закону в августе и какие основания дают право на отсрочку или полное освобождение от службы.
Какие категории не подлежат мобилизации в августе 2025
Есть несколько категорий граждан, кто не подлежит мобилизации в Украине - Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23) предусматривает перечень оснований для отсрочки или освобождения от службы. Этот перечень не менялся и в августе 2025 отсрочку от призыва или освобождение от мобилизации получают те же лица, которые имели ее и раньше - при условии, что и обстоятельства у них также не менялись.
Среди тех, кто не подлежит призыву по мобилизации согласно закону, в частности:
- те, кого ВВК (медкомиссия) признала непригодным к службе на основании перечня заболеваний в приказе Минобороны N402;
- те, кто имеет инвалидность (любой группы);
- те, у кого трое и больше несовершеннолетних детей;
- те, кто является опекуном или попечителем ребенка без родителей;
- те, у кого родители имеют 1-ю или 2-ю группу инвалидности или жена имеет одну из групп инвалидности;
- те, у кого ребенок до 18 лет имеет инвалидность или ребенок старше 18 имеет 1-ю или 2-ю группу инвалидности;
- те, кто постоянно ухаживают за родственниками, не способными сами обеспечить себе уход;
- те, у кого погиб близкий родственник-военнослужащий во время выполнения боевых задач;
- те, кто работает в критически важной отрасли и имеет бронирование или забронирован органами власти;
- те, кто учится на дневной/дуальной форме вуза (главное условие - получать образование они должны на уровень выше того, что у них есть);
- призывники (от 18 до 25 лет, которые не являются военнообязанными);
- те, кто был освобожден из плена;
- другие категории, установленные законодательством.
Если говорить о том, кто не пригоден к мобилизации в Украине и может получить полное освобождение от призыва, то это категории людей первых двух пунктов (с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями/совокупностью заболеваний). Статус "Непригоден" дают только по состоянию здоровья, это заключение утверждает Центральная ВВК.
В числе тех, кто не подлежит мобилизации 2025, и военнообязанные, которым уже есть 60 лет - это предельный возраст службы. Однако 29 июля президент Украины подписал закон, который дает право украинцам 60+ добровольно заключать контракт и идти служить. Ранее мы подробно рассказывали, что предполагает контракт 60+ и почему заключить его могут далеко не все желающие.