Кого в Украине не мобилизуют согласно закону.

Мобилизация в Украине продлена еще на 90 дней и будет продолжаться до 5 ноября 2025 года. Однако для некоторых граждан предусмотрены исключения - рассказываем, кто не подлежит мобилизации по новому закону в августе и какие основания дают право на отсрочку или полное освобождение от службы.

Какие категории не подлежат мобилизации в августе 2025

Есть несколько категорий граждан, кто не подлежит мобилизации в Украине - Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23) предусматривает перечень оснований для отсрочки или освобождения от службы. Этот перечень не менялся и в августе 2025 отсрочку от призыва или освобождение от мобилизации получают те же лица, которые имели ее и раньше - при условии, что и обстоятельства у них также не менялись.

Среди тех, кто не подлежит призыву по мобилизации согласно закону, в частности:

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те, кого ВВК (медкомиссия) признала непригодным к службе на основании перечня заболеваний в приказе Минобороны N402;

те, кто имеет инвалидность (любой группы);

те, у кого трое и больше несовершеннолетних детей;

те, кто является опекуном или попечителем ребенка без родителей;

те, у кого родители имеют 1-ю или 2-ю группу инвалидности или жена имеет одну из групп инвалидности;

те, у кого ребенок до 18 лет имеет инвалидность или ребенок старше 18 имеет 1-ю или 2-ю группу инвалидности;

те, кто постоянно ухаживают за родственниками, не способными сами обеспечить себе уход;

те, у кого погиб близкий родственник-военнослужащий во время выполнения боевых задач;

те, кто работает в критически важной отрасли и имеет бронирование или забронирован органами власти;

те, кто учится на дневной/дуальной форме вуза (главное условие - получать образование они должны на уровень выше того, что у них есть);

призывники (от 18 до 25 лет, которые не являются военнообязанными);

те, кто был освобожден из плена;

другие категории, установленные законодательством.

Если говорить о том, кто не пригоден к мобилизации в Украине и может получить полное освобождение от призыва, то это категории людей первых двух пунктов (с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями/совокупностью заболеваний). Статус "Непригоден" дают только по состоянию здоровья, это заключение утверждает Центральная ВВК.

В числе тех, кто не подлежит мобилизации 2025, и военнообязанные, которым уже есть 60 лет - это предельный возраст службы. Однако 29 июля президент Украины подписал закон, который дает право украинцам 60+ добровольно заключать контракт и идти служить. Ранее мы подробно рассказывали, что предполагает контракт 60+ и почему заключить его могут далеко не все желающие.

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