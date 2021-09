Получить новые игры месяца пользователи консолей PlayStation смогут с 7 сентября.

Сегодня стало известно, какие игры получат бесплатно подписчики сервиса PS Plus в этом месяце. С 7 сентября игрокам раздадут стелс-экшен Hitman 2, шутер Predator: Hunting Grounds и кулинарную аркаду Overcooked! All You Can Eat (только для владельцев PS5).

Об этом сообщает PlayStation на своей странице в Твиттере.

PS Plus - сентябрь 2021

Hitman 2 – это стелс-экшен о знаменитом наемном убийце, известном как Агент 47. Сиквел вышел в 2018 году, и был тепло принят фанатами. На агрегаторе Metacritic у него 82 балла от СМИ и 8,3 балла от игроков.

Predator: Hunting Grounds – это асимметричный многопользовательский шутер, в котором команда из четырех игроков сражается против пришельца Хищника. Роль Хищника берет на себя пятый игрок. Его задача – уничтожить команду людей. Он может карабкаться по деревьям, становиться невидимым и использовать инопланетный арсенал.

Overcooked! All You Can Eat – это переосмысление первых двух частей серии. Обе игры из сборника теперь работают в 4K и 60 FPS, в них свыше 200 уровней и более 80 шеф-поваров, а также многопользовательский онлайн-режим.

До 7 сентября подписчики сервиса могут получить бесплатно Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2, а также Hunter's Arena: Legends.

Напомним, что на консолях PlayStation начались две распродажи со скидками до 85% на более чем 400 игр, комплектов и дополнений. Цены снизились на The Last of Us Part II, GTA V, Mafia, Call of Duty: Black Ops Cold War и другие хиты.

Автор: Сергей Коршунов