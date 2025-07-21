Dairy MAX - организация, представляющая около 700 молочных фермеров, - решила продвигать молочные продукты среди поколения Z через Fortnite.
В рамках своей цифровой инициативы Level Unlocked, направленной на то, чтобы рассказать молодежи о "силе молока" в духе их современного образа жизни, они запустили в Fortnite Creative режим Diner Tycoon.
В этом пользовательском режиме игроки собирают ингредиенты, готовят блюда с молочными продуктами, нанимают работников и развивают свою закусочную. В общем, несложный симулятор бизнеса, в котором молоко, сыр и молочные коктейли играют ключевую роль.
Это уже второй подобный проект Dairy MAX внутри Fortnite. Первым был Farm Tycoon, где игрок управлял фермой. Теперь, по словам авторов, история замыкается в полный цикл: от фермы до стола, игра демонстрирует путь молочной продукции от производства до потребителя.
Стоит отметить, что это не единственная попытка молочной индустрии выйти на игровую аудиторию: раньше те же организаторы запускали киберспортивный турнир The Milk Cup.
Ранее мы рассказывали, что читер в Fortnite теперь должен Epic Games 175 тысяч долларов за мошенничество на турнирах. Ранее он уже выиграл 6 тысяч долларов, благодаря читам.