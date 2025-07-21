Для этого ассоциация Dairy MAX создала отдельный сервер в игре.

Dairy MAX - организация, представляющая около 700 молочных фермеров, - решила продвигать молочные продукты среди поколения Z через Fortnite.

В рамках своей цифровой инициативы Level Unlocked, направленной на то, чтобы рассказать молодежи о "силе молока" в духе их современного образа жизни, они запустили в Fortnite Creative режим Diner Tycoon.

В этом пользовательском режиме игроки собирают ингредиенты, готовят блюда с молочными продуктами, нанимают работников и развивают свою закусочную. В общем, несложный симулятор бизнеса, в котором молоко, сыр и молочные коктейли играют ключевую роль.

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Это уже второй подобный проект Dairy MAX внутри Fortnite. Первым был Farm Tycoon, где игрок управлял фермой. Теперь, по словам авторов, история замыкается в полный цикл: от фермы до стола, игра демонстрирует путь молочной продукции от производства до потребителя.

Стоит отметить, что это не единственная попытка молочной индустрии выйти на игровую аудиторию: раньше те же организаторы запускали киберспортивный турнир The Milk Cup.

Ранее мы рассказывали, что читер в Fortnite теперь должен Epic Games 175 тысяч долларов за мошенничество на турнирах. Ранее он уже выиграл 6 тысяч долларов, благодаря читам.

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