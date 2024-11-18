Календарь постов в 2025 году по новому стилю сместился в связи с переходом Церкви на новоюлианский календарь.

В 2023 году Православная церковь Украины утвердила новый календарный стиль. Согласно ему праздники с фиксированной датой, а также некоторые православные посты сместились. Рассказываем, когда нужно поститься в 2025 году - даты по новому и старому стилю.

Православный календарь постов на 2025 год - многодневные посты

Пост - это период очищения духовного и физического.

Слово "пост" произошло от поздне-праславянского postъ, а оно в свою очередь от древневерхненемецкого fasto, fasta - "держать крепко", "держаться стойко".

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В течение определенного времени верующие воздерживаются от греха, развлечений и пищи животного происхождения, воспитывают силу воли и овладевают страстями.

Православные посты есть многодневные, а есть и такие, которые держат один день. Также в течение года принято поститься по средам и пятницам, за исключением периода святок и сплошных седмиц (недель).

Когда будут многодневные посты 2025 по новому и старому календарю:

Великий пост 2025

Считается одним из самых строгих. Его держат 48 дней, даты поста каждый год меняются, так как привязаны к дате Пасхи, поэтому одинаковы как для нового, так и для старого стиля.

Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и закончится 19 апреля (Пасха - 20 апреля).

Петров пост 2025

Начинается спустя неделю после Пятидесятницы (Троицы), а заканчивается перед праздником святых Петра и Павла. Так как Троица, как и Пасха не имеет фиксированной даты, то продолжительность Петрова поста каждый год разная.

В 2024 году ПЦУ отменила этот пост, так как для него необходимого календарного отрезка времени.

В 2025 году Пятидесятница будет 8 июня по новому стилю, поэтому пост начнется 16 июня, а закончится 28 июня (Петра и Павла - 29 июня).

По старому стилю Петров пост начнется 8 июня и продлится по 11 июля (так как праздник Петра и Павла по старому календарю - 12 июля).

Успенский пост 2025

Успенский пост держат две недели накануне праздника Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник Успения по новому стилю отмечают 15 августа, поэтому пост продлится с 1 по 14 августа.

По старому стилю Успенский пост будут держать с 14 по 27 августа (Успение по старому календарю - 28 августа).

Рождественский пост 2025

Последний многодневный пост, его продолжительность 40 дней.

В новом церковном календаре он длится с 15 ноября по 24 декабря.

По старому стилю Рождественский пост держат с 28 ноября по 6 января.

Когда однодневные посты 2025

Такие церковные посты длятся один день и их всего три (за исключением постных сред и пятниц, о которых говорили выше):

Крещенский Сочельник - 5 января по новому стилю и 18 января по старому;

по новому стилю и по старому; Усекновение главы Иоанна Предтечи - 29 августа, и 11 сентября по новому и старому календарю соответственно;

и по новому и старому календарю соответственно; Воздвижение Креста Господнего - 14 сентября согласно новому календарю и 27 сентября - согласно старому.

Ранее мы рассказывали, как правильно поститься в Рождественский пост и грех ли его не соблюдать - ответ священника.

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