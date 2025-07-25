Мы постоянно слышим о подготовке РФ и НАТО к войне за Балтику. Но любые реальные военные операции начинаются с моделирования - с так называемых "военных игр" или "варгеймов", которые всегда проводят штабные офицеры, "играя" за обе стороны на реальной карте региона, будто в шахматы. В "шахматы", где "пешки" будут кричать от боли и истекать кровью, если ты сделал неправильный ход, и твой оппонент "съел" твою "фигуру" на "шахматной доске". Со временем варгеймы стали отдельным и довольно специфическим жанром компьютерных игр, где все желающие могут себя почувствовать полководцами.

И вот именно такую игру под названием Broken arrow (с англ.: Сломанная стрела) недавно презентовали россияне из студии с характерным названием Steel Balalaika (Стальная балалайка). Они позиционируют свое творение как ответ на западные подобные проекты - WARNO, Steel Division II, будущий Regiments и другие.

Но если западные игроделы концентрируются на темах прошлых войн (Вторая мировая, Холодная война), то россияне пошли дальше и решили продемонстрировать "силушку богатырскую" сразу на Балтике и сразу с США. Действительно, а чего размениваться на каких-то там литовцев, поляков или даже немцев, если ты считаешь равным себе исключительно звездно-полосатого "Дядю Сэма"? По "равенству" и вышел главный "факап", но об этом дальше.

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Сделали все "на максималках" - с "Арматами", "Коалициями" и другими "аналоговнетами", которые есть на вооружении разве только роспропаганды. Но это же игра. Так почему бы не поиграть в "величие" для зарубежной аудитории, которая, в отличие от украинцев, плохо понимает что такое ВС РФ в современном состоянии и до сих пор живет в парадигме "второй армии мира", а не "мясных штурмов" на самокатах.

Вероятно, именно с такой мотивацией работали разработчики из "Стальной балалайки", но получилась... измена.

Потому что даже вымышленная российская армия, которая имеет все перспективные и разрекламированные вооружения, которые никогда не получит ВС РФ в реальности, все равно постоянно проигрывает Балтику американцам, которые вооружены в игре тем, что они имеют на самом деле. То, что российско-советские вооружения уже на пару поколений отстают от западных, наглядно демонстрирует тот же рынок вооружений в реале, который УНИАН недавно подробно разбирал - продажи российских вооружений упали на 64%, что является антирекордом. Только самые бедные страны до сих пор согласны покупать российское.

Но вернемся к игре, где разработчики моделируют военную катастрофу для РФ, учитывая реально существующие у сторон вооружения. Стоит поэтому похвалить "балалаечников" за то, что они хоть и использовали полумифические виды российских вооружений, но более-менее пытались играть в "реализм". Ведь это все же варгейм - моделирование реальной современной войны, а не фэнтезийные разборки в далекой-далекой галактике.

Собственно, из-за этих попыток реализма - а также из-за значительных технических недостатков - игра стала объектом "хейта" среди россиян и, что интересно, китайцев, которые тоже со значительным интересом моделируют войны с США.

Главное обвинение было в том, что Армия США - это "имба" (от "imbalance" - персонаж или фракция в игре, которая слишком сильна, что нарушает баланс), а общий баланс игры настолько не в пользу ВС РФ, что играть россиянам не интересно, ведь американцы всегда имеют преимущество.

И, конечно, требовали что-нибудь там "подкрутить", чтобы сделать это в пользу РФ. А поскольку разработчики оставили в игре кучу "дыр", то сразу же пошла волна "читеров" - игроков, которые пытаются "химичить" с игрой, начисляя себе кучу ресурсов и др. То есть, начали "подкручивать" сами себе "силушку богатырскую" против "злой НАТЫ", иначе будет полный game over.

Согласно комментариям россиян в онлайн-магазине Steam, "Имба" у американцев все - артиллерия, танки, пехота, но наибольшие нарекания именно на западную авиацию пятого поколения и дроны, которые бьют высокоточно, оставаясь вне зоны досягаемости российских ПВО и самолетов.

То, насколько российские системы С-300 слабы против западных F-35, наглядно показала недавняя война с Ираном, где именно американские самолеты на вооружении израильтян сделали всю "игру", практически "деклассировав" российское ПВО. И российские игроделы это отразили в игре, что игрокам из московских "болот" очень не понравилось. Они жалуются, что "российское ПВО в игре полезно исключительно для вспашки полей". Зато реализм...

Тем не менее, ирония относительно того, что даже в российских играх российские вооружения безнадежно отстают от западных, это хорошо, но реальность - не варгейм. И здесь гораздо больше факторов, которые влияют на успех или провал настоящей военной кампании.

Ведь в игре используются лишь приблизительные технические показатели вооружения "на бумаге" (пусть даже в пропаганде), тогда как в реальности важны факторы оперативной инициативы (даже более слабая армия, которая бьет первой, способна победить, а НАТО точно не нападет первым), состояние боеготовности войск, мотивация солдат и их количество, логистика...

Да, мы уже видим, что западное вооружение действительно значительно превосходит российское, которое реально есть у россиян на вооружении (полумифические "Арматы" и прочее в расчет не берем). Однако его мало. Мало - потому что оно слишком дорогое и сложное в производстве.

А у россиян всякого дешевого старого вооружения и, главное, штурмовиков-камикадзе, готовых умирать за деньги, еще целая "прорва".

Даже несмотря на то, что танки для ВС РФ по состоянию на 2025 год действительно стали редким "зверем", на фоне опустошения советских "залежей железа", состояние боеготовности ВС РФ значительно больше, чем у реальных западных армий в регионе, которые готовятся нарастить боеспособность то ли в 2027 году, то ли в 2035-м. А российские учения в Беларуси, напомним, состоятся уже в сентябре 2025-го. Именно с подобных учений и началась полномасштабная атака на Украину.

Главное же - далеко не факт, что россияне будут сражаться за Балтику именно с американцами, как в игре, а не с немцами, поляками, шведами и другими странами региона. Когда все зависит от того, с каким настроением проснется Трамп в день российской атаки на восточные границы НАТО, то... не угадаешь на 100% кому он там будет помогать - "другу Путину" или "вражескому" ЕС, который "обворовывает американцев на миллиарды". Здесь как карта ляжет...

Но, в общем, эта и другие подобные игры военной тематики, на которые после 2022 года в мире начался настоящий "бум", ставит достаточно много вопросов для размышлений.

Как относительно реального положения дел на той же Балтике и в других регионах мира, так и относительно того, как компьютерные игры, которые уже давно не детские игрушки, а прихоти для взрослых (даже учитывая тематику, стоимость и уровень графики, которая все ближе к кинематографической), используются в пропаганде и контрпропаганде. И мы видим, что на западных маркетплейсах для игр появляется все больше российских разработок, которые продвигают именно российскую точку зрения на все - и на российско-украинскую войну в частности.

Украина отвечает преимущественно "Сталкером" и его "клонами", или чем-то другим фантастическим и фэнтезийным, где обыгрываются темы катастрофы и вымышленных миров, которые не являются реальными. Что намекает нам на то, что украинцы больше хотят "сбежать" из этой реальности, а вот россиянам все ОК, и они хотят "продолжения банкета" - ведь для них война идет "по телевизору", а не прямо за окном.

Вероятно, нам бы похожие украинские варгеймы, другие стратегии или даже шутеры пригодились именно как элемент нашей контрпропаганды, ведь мы очень отстаем. Из медийных разработок можно вспомнить разве что THREEDAYS по мотивам боевого пути "Азова", однако относительно даты выхода и технического уровня игры есть определенные опасения.

Так или иначе, варгеймы являются актуальным для сегодняшнего дня жанром, который очень наглядно показывает далекому от войны человеку, как ведет себя оружие, войска. Конечно, игра - это всегда игра, и она не способна учесть все реальные моменты. Но как модель - она интересна. А то, что россияне уже вкладывают деньги в моделирование войны за Балтику и включают здесь свою пропаганду с "передовыми вооружениями" - это очень показательно. Как и то, что даже такое моделирование оказалось совсем не в пользу ВС РФ.

Правда, Путин в варгеймы не играет и, как сообщали СМИ, вообще не умеет пользоваться компьютером.

Поэтому о том, насколько провальны такие агрессивные инициативы, он вряд ли будет в курсе. Нашим же активистам и дипломатам стоит подумать, как так случилось, что на западных маркетплейсах, которые якобы поддерживали антироссийские санкции, до сих пор продаются российские игры даже с откровенно пропагандистскими нарративами - как вот тематика захвата россиянами балтийских стран.