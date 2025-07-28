Некоторым категориям граждан доступна такая выплата.

Пенсионные выплаты в нашей стране приходят ежемесячно, соответственно, в год украинец получает 12 пенсий. Однако есть и тринадцатая пенсия в Украине - узнайте, что это за выплата и кому ее могут начислить.

Ранее мы рассказывали, какой будет минимальная пенсия в Украине с 1 августа.

Что такое тринадцатая пенсия и кто имеет право

Такой тип выплат могут получить далеко не все пенсионеры, а только одна категория лиц. Дело в том, что термин "тринадцатая пенсия" неофициальный, на самом деле, это деньги, которые ПФУ заплатит родственникам умершего человека. То есть, если пенсионер не успел получить свои пенсионные выплаты из-за физической смерти, их могут забрать члены его семьи. Это касается только тех, кто проживал вместе с усопшим на момент его смерти, даже если они сами не работали, а он их содержал.

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Будет ли тринадцатая пенсия для пенсионеров с 1 августа и как ее оформить

Тринадцатая пенсия в Украине будет выплачиваться и дальше, если украинец, который хочет ее получить, попадает под критерии. На сайте ПФУ сказано, что подать заявление можно лично в отделении. Если такой возможности нет, родственникам усопшего придется зайти на портал ПФУ и подать заявку там. Вне зависимости от формата, который использует заявитель, ему придется предъявить пакет документов. Тринадцатая пенсия не будет начислена без:

свидетельства о смерти;

документа, подтверждающего родственные связи;

паспорта заявителя;

номера банковского счета;

документов, подтверждающих, что заявитель жил с усопшим.

Для членов семьи, которые не работали и жили за счет умершего человека, обязаны также предоставить документ, это подтверждающий. Днем обращения будет считаться тот день, когда заявитель зарегистрировался на портале и подал заявку или пришел лично в отделение ПФУ. Тринадцатую пенсию, в случае утверждения, выплатят на указанный счет или через систему "Швидка копійка" в любом из отделений Ощадбанка.

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