Сервера The Elder Scrolls Legends были остановлены в 2024 году.

Карточная игра The Elder Scrolls: Legends, закрытая Bethesda в 2024 году, получает вторую жизнь благодаря фанатам.

После остановки разработки в 2019 году и окончательного отключения серверов в прошлом году игроки начали работу над неофициальными эмуляторами, чтобы вернуть проект к жизни.

Главный из них - The Elder Scrolls Legends Reborn. Это серверный эмулятор, который позволит запускать одиночные кампании и устраивать мультиплеерные матчи между игроками.

Проект пока далёк от завершения: ИИ просто разыгрывает карты случайным образом, нельзя собирать собственные колоды, а часть набора карт недоступна. Однако уже сейчас работают базовые механики, а культовые карты вроде Огненного Оддвинга сопровождаются оригинальными анимациями.

Параллельно развивается и TESL Browser Project, попытка запустить Legends прямо в браузере. Альфа-версия 0.4 уже доступна на tesl.online, где можно сыграть против ИИ.

В игре пока нет анимаций, но работают звуковые реплики. Например, при появлении Skilled Blacksmith он всё так же говорит: "Looks like it is time for the muscle!"

