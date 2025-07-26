Актёры "Фантастической четвёрки" поиграли в Marvel Rivals / Фото - Loserfruit

Блогерша Loserfruit опубликовала 18-минутное видео, в котором актёры из нового фильма "Фантастическая четвёрка" знакомятся с Marvel Rivals. Звёзды попробовали поиграть за собственных персонажей в шутере от Marvel.

Некоторые участники оказались знакомы с видеоиграми. Ванесса Кирби рассказала, что играет в The Sims, а Джозеф Куинн раньше увлекался FIFA. Но Эбон Мосс-Бакрак предпочитает настольные игры вроде нард, а Педро Паскаль пошутил, что ему ближе "игры разума".

Loserfruit объясняла актёрам основы управления и механики Marvel Rivals. Каждый по очереди попробовал поиграть, но геймпады оказались не слишком удобными для тех, кто не имеет геймерского опыта. Тем не менее, в конце ролика они провели несколько матчей и смогли нажать пару скиллов.

Видео дня

Главным моментом ролика стало появление скина Malice - альтернативной версии Женщины-невидимки. Актриса Ванесса Кирби, увидев костюм, отметила, что он ей нравится, и предложила включить этот образ в возможное продолжение фильма. Выражения лиц Педро Паскаля, Джозефа Куинна и Эбона Мосс-Бакрака в этом моменте растащили на мемы.

Фото Marvel Rivals 26 июля 2025
Фото Marvel Rivals 26 июля 2025
Фото Marvel Rivals 26 июля 2025

Ранее мы рассказывали, что культовый танец Тоби Магуайра из "Человека-паука 3" теперь есть в Marvel Rivals. 

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