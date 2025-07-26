Особенно пользователям нравится реакция Педро Паскаля на откровенный скин Женщины-невидимки.

Блогерша Loserfruit опубликовала 18-минутное видео, в котором актёры из нового фильма "Фантастическая четвёрка" знакомятся с Marvel Rivals. Звёзды попробовали поиграть за собственных персонажей в шутере от Marvel.

Некоторые участники оказались знакомы с видеоиграми. Ванесса Кирби рассказала, что играет в The Sims, а Джозеф Куинн раньше увлекался FIFA. Но Эбон Мосс-Бакрак предпочитает настольные игры вроде нард, а Педро Паскаль пошутил, что ему ближе "игры разума".

Loserfruit объясняла актёрам основы управления и механики Marvel Rivals. Каждый по очереди попробовал поиграть, но геймпады оказались не слишком удобными для тех, кто не имеет геймерского опыта. Тем не менее, в конце ролика они провели несколько матчей и смогли нажать пару скиллов.

Видео дня

Главным моментом ролика стало появление скина Malice - альтернативной версии Женщины-невидимки. Актриса Ванесса Кирби, увидев костюм, отметила, что он ей нравится, и предложила включить этот образ в возможное продолжение фильма. Выражения лиц Педро Паскаля, Джозефа Куинна и Эбона Мосс-Бакрака в этом моменте растащили на мемы.

Ранее мы рассказывали, что культовый танец Тоби Магуайра из "Человека-паука 3" теперь есть в Marvel Rivals.

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