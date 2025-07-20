Также Ив Гиймо считает, что против игр Ubisoft могут вестись организованные кампании хейта.

Гендиректор Ubisoft Ив Гиймо обеспокоен тем, как сильно онлайн-критика влияет на бизнес компании.

Как сообщает GamesRadar, в свежем отчёте для инвесторов он назвал "башинг" - массовую критику игр - высоким фактором риска. По его словам, игроки стали особенно чувствительны к качеству проектов на фоне того, что в индустрии растёт планка, и хорошие игры всё чаще становятся нормой.

Теперь любое отклонение от этого уровня может вызвать бурную реакцию в соцсетях и медиа, которая бьёт по репутации и продажам.

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Гиймо отмечает, что причиной башинга могут быть технические баги, стратегические решения или социально чувствительные темы: "Эта тенденция увеличивает риск для таких издателей, как Ubisoft, подвергнуться критике в связи с социальными, моральными или идентичностными стандартами, связанными с их продукцией".

Директор не привёл в пример каких-то конкретных игр, но под причины башинга подходит последний крупный проект Ubisoft - Assassin's Creed Shadows. Игру заочно невзлюбили, в основном из-за выбора одного из главных героев - чернокожего самурая Ясуке, хоть такой человек и существовал в реальности.

Ранее в Ubisoft заявили, что микротранзакции помогают игрокам веселиться. В первую очередь, в компании имеют ввиду элементы кастомизации и косметики.

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