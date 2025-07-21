По размерам сиквел сопоставим с Ghost of Tsushima.

Sucker Punch подтвердила, что Ghost of Yotei будет по масштабу и продолжительности сопоставима с Ghost of Tsushima.

Это значит, что игроков снова ждёт большой открытый мир, насыщенный контентом, для которого понадобится порядка 25 часов на прохождение основной истории. А если вы из тех, кто любит зачищать всё до последнего знака вопроса на карте, то речь уже о 60+ часах.

По словам креативного директора студии Джейсона Коннелла, разработчики сознательно брали Tsushima как отправную точку: "Мы проектировали игру с теми же ориентирами по масштабу и охвату, что и в прошлом опыте. Это дало нам хорошую базу и чувство удовлетворения".

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Он отметил, что независимо от стиля прохождения, будь то сюжет, исследование мира или охота за платиной, у игроков будет примерно такое же "вовлекающее и объёмное" путешествие.

Кроме того, в Ghost of Yotei Sucker Punch делает акцент на свободе игрока. Проект не будет торопить, а изучение мира будет без давления со стороны сюжета.

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2 октября. Игра станет эксклюзивом для Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что Playstation показала трейлер коллекционного издания Ghost of Yotei. Набор получился богатым и обойдётся в 250 долларов.

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