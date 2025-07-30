По словам Эндрю Уилсона, они потратили на эту игру четыре года, очень много денег и сил.

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что компания "вкладывается по полной" в Battlefield 6 и что это "не просто продукт", а начало новой платформы.

Во время сессии вопросов и ответов на конференц-звонке, посвящённом публикации финансовых результатов за первый квартал 2016 финансового года, Уилсона спросили о маркетинговой стратегии EA в отношении Battlefield 6 и о том, чем она отличается от предыдущих выпусков серии, пишет VGC.

Уилсон ответил, что на этот раз компания рассматривает Battlefield 6 не как отдельный продукт, а как старт новой платформы Battlefield — с подробностями, которые будут раскрыты позже на неделе.

Видео дня

"Вы определённо узнаете гораздо больше уже через пару дней. Мы инвестировали в эту Battlefield больше, чем в любую предыдущую часть. Через два дня станет ясно, каковы были масштабы наших вложений за последние четыре года — в проекте участвуют четыре студии", - подчеркнул он.

Полноценный мультиплеерный анонс Battlefield 6 состоится 31 июля, и, по словам Уилсона, именно с него начнётся настоящее продвижение проекта.

"Сотни стримеров и инфлюенсеров со всего мира уже направляются в Лос-Анджелес и другие места. Завтра они проведут весь день с игрой, а в четверг начнут транслировать её своим фанатам", - добавил Уилсон.

По словам гендиректора EA, во время разработки новой игры они интегрировали "новый подход к взаимодействию с сообществом".

"Это будет первый случай, когда игроки по-настоящему увидят масштаб того, что мы строим, и получат первые намёки на то, что их ждёт впереди", - заявил он. Стоит также напомнить, что закрытое тестирование проходит с марта 2025 года.

Battlefield - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что разработчики игры пытаются не напоминать игрокам о Battlefield 2042. Студия хочет "отмежеваться" от неудачного имиджа предыдущей игры. Один из пользователей решил сравнить "2042" и будущую часть, найдя впоследствии ряд отличий между ними. В частности, в цветах.

Кроме того, мы рассказывали, когда состоится релиз Battlefield 6. Долго ждать не придется. Но уже сейчас нужно накопить минимум 70 евро для покупки игры.

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