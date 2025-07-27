Разработчики Battlefield 6 пытаются не напоминать игрокам о Battlefield 2042, выяснили в сети

В новой части Battlefield совершенно другая цветовая палитра, говорят на Reddit.

В промо-материалах Battlefield 6 заметно сменили визуальный стиль. Палитра и оформление сильно отличаются от прошлой части, Battlefield 2042.

На это обратили внимание пользователи Reddit, посчитав, что студия таким образом хочет сознательно отмежеваться от неудачного имиджа предыдущей игры.

Обсуждение началось с поста пользователя 3dDungeonMaster. Он сравнил игры и отметил, что новая часть делает ставку на ярко-красные акценты, в отличие от характерного бирюзового оттенка, который доминировал в BF2042.

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Особенно заметна разница на примере специального издания Phantom Edition, где красный цвет подчёркивает смену настроения и стилистики.

Один из комментаторов отметил, что раньше любил бирюзовый, но после Battlefield 2042 он стал ассоциироваться только с разочарованием. По его мнению, смена интерфейсных цветов тоже могла бы сыграть на руку, например, если бы в BF2042 использовали тёмно-синий, как в Battlefield 3, HUD выглядел бы куда приятнее.

Некоторые участники дискуссии отметили, что визуальные изменения заметны не только по цветам. По их словам, новый трейлер Battlefield 6 передаёт совершенно другое настроение, что тоже работает на переосмысление бренда.

Ранее мы рассказывали, что в сеть слили фрагмент из сюжетной кампании новой Battlefield 6. В ролике игрок подрывает дамбу в Таджикистане.

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