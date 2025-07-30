После перехода на новый календарь украинцы начали праздновать Медовый Спас 1 августа. Стоит отметить, что его также называют Маковым или Маковеем.
По случаю праздника верующие святят воду, мак и мед, а также готовят праздничные блюда, которые включают любой из этих трех ингредиентов. Мы уже рассказывали, что нужно святить на Медовый Спас. Важно помнить, что тогда же начинается Успенский пост 2025, а потому нельзя готовить с освященными продуктами мясо.
Теперь перейдем к тому, что едят на Медовый Спас в Украине.
Традиционные блюда на Медовый Спас
Как можно понять из названия, важную роль тут занимает мед. Его обычно приносят в церковь на освящение. Считается, что после этого мед обладает целебными свойствами и им нужно делиться с близкими.
Также принято готовить блюда с добавлением этого продукта, подавать их к столу и угощать родных. В частности, можно сделать:
- медовые пряники;
- медовые лепешки;
- домашний медовик;
- тосты с медом;
- блинчики с медом.
Кроме того, часто готовится маковая выпечка на Медовый Спас - рулеты и пироги. Однако можно еще налепить с маком вареники или даже сварить с ним узвар. Популярными являются коржики, блинчики и плюшки. В некоторых регионах принято просто делать медово-маковую смесь, которую потом намазывают на блинчики или хлеб.
Поскольку на одних сладостях далеко не уедешь, важно упомянуть постные блюда. В этот день начинается Успенский пост, поэтому вся еда должна быть без мяса, яиц и молочных продуктов. Если хочется не только побаловать себя вкусной едой, но придерживаться поста, то можно сделать:
- постный борщ;
- овощные запеканки;
- кашу с сухофруктами;
- салат из свежих овощей;
- хлеб или каравай с медом.
На Медовый спас еда должна быть постной, но щедрой. Стоит не игнорировать блюда из меда и мака, которые считаются также главными дарами лета. Нужно поблагодарить Бога за урожай и попросить здоровья.
Главное запомните: когда Медовый Спас придет, важно не только готовить, но и делиться блюдами с ближними.
Ранее мы также рассказывали, когда Медовый, Ореховый и Яблочный Спас 2025.