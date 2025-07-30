Рассказываем, что приготовить на Медовый Спас, чтоб не нарушить Успенский пост.

После перехода на новый календарь украинцы начали праздновать Медовый Спас 1 августа. Стоит отметить, что его также называют Маковым или Маковеем.

По случаю праздника верующие святят воду, мак и мед, а также готовят праздничные блюда, которые включают любой из этих трех ингредиентов. Мы уже рассказывали, что нужно святить на Медовый Спас. Важно помнить, что тогда же начинается Успенский пост 2025, а потому нельзя готовить с освященными продуктами мясо.

Теперь перейдем к тому, что едят на Медовый Спас в Украине.

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Традиционные блюда на Медовый Спас

Как можно понять из названия, важную роль тут занимает мед. Его обычно приносят в церковь на освящение. Считается, что после этого мед обладает целебными свойствами и им нужно делиться с близкими.

Также принято готовить блюда с добавлением этого продукта, подавать их к столу и угощать родных. В частности, можно сделать:

медовые пряники;

медовые лепешки;

домашний медовик;

тосты с медом;

блинчики с медом.

Кроме того, часто готовится маковая выпечка на Медовый Спас - рулеты и пироги. Однако можно еще налепить с маком вареники или даже сварить с ним узвар. Популярными являются коржики, блинчики и плюшки. В некоторых регионах принято просто делать медово-маковую смесь, которую потом намазывают на блинчики или хлеб.

Поскольку на одних сладостях далеко не уедешь, важно упомянуть постные блюда. В этот день начинается Успенский пост, поэтому вся еда должна быть без мяса, яиц и молочных продуктов. Если хочется не только побаловать себя вкусной едой, но придерживаться поста, то можно сделать:

постный борщ;

овощные запеканки;

кашу с сухофруктами;

салат из свежих овощей;

хлеб или каравай с медом.

На Медовый спас еда должна быть постной, но щедрой. Стоит не игнорировать блюда из меда и мака, которые считаются также главными дарами лета. Нужно поблагодарить Бога за урожай и попросить здоровья.

Главное запомните: когда Медовый Спас придет, важно не только готовить, но и делиться блюдами с ближними.

Ранее мы также рассказывали, когда Медовый, Ореховый и Яблочный Спас 2025.

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