Портал был приурочен к 10-летию проекта, и почти сразу же "упал" из-за большого наплыва посетителей.

К десятилетию Undertale Тоби Фокс запустил сайт, на котором фанаты в течении суток могли делиться воспоминаниями об игре.

Он опубликовал ссылку в соцсетях с подписью: "Почти прошло 10 лет с выхода Undertale. Сейчас я собираю ваши воспоминания. Давайте вернёмся. Посмотрите в лицо цветку и заговорите".

На сайте пользователи могли написать, что для них значит Undertale, выбрать одного из персонажей в качестве аватара или создать собственный пиксельный образ с нуля.

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Некоторые подошли к этому с юмором, среди загруженных рисунков есть, например, лысый Фриск или логотип сети супермаркетов Aldi. Но в основном люди делятся историями, которые связаны с игрой, и рисуют фан-арты.

Из-за большого наплыва сайт сразу начал работать с перебоями, а уже спустя сутки после запуска Тоби Фокс объявил, что собрал более 400 тысяч заявок, и сайт закрывается.

Теперь при переходе на портал говорится, что цветок полон воспоминаний, и нужно ждать, когда он заговорит снова. Скорее всего, это произойдёт 15 августа, в день юбилея Undertale.

Ранее мы рассказывали, что создатель Undertale составил список инди-игр, в которые он рекомендует поиграть. Будет чем заняться, пока ждём новую главу Deltarune.

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