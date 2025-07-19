Проект может выйти уже в следующем году, утверждает MP1st.

У FromSoftware, разработчиков Elden Ring и Dark Souls, судя по всему, в разработке находится ещё одна неанонсированная игра, которая может выйти уже в 2026 году.

Об этом сообщает портал MP1st, по его данным, проект с кодовым названием FMC уже находится на продвинутой стадии производства и будет мультиплатформенным.

Он разрабатывается параллельно с экшеном The Duskbloods для Switch 2 и поддержкой Elden Ring: Nightreign после релиза.

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MP1st также предполагает, что название FMC - это аббревиатура. Причём если ориентироваться на внутреннюю логику FromSoftware, первая буква F часто встречается в кодах проектов, связанных с Dark Souls или Armored Core. Отсюда - две версии: либо это дополнение к Fires of Rubicon, либо ремастер Dark Souls 3.

Недавно руководитель студии Хидетака Миядзаки отдельно подчеркнул, что курс FromSoftware не меняется: несмотря на анонс The Duskbloods как онлайн-игры, студия не отказывается от традиционных синглов.

Ранее мы рассказывали, что Джордж Р. Р. Мартин одобрил выбор режиссёра для фильма по Elden Ring. Писатель считает Алекса Гарланда первоклассным специалистом.

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