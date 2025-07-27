Обновление выйдет 30 июля.

Elden Ring Nightreign получит режим для двух игроков 30 июля вместе с патчем 1.02. Сейчас можно играть либо в одиночку, либо в составе из трёх человек, а режим на двоих давно просили ввести.

В обновлении также появятся улучшения интерфейса, включая расширенные фильтры для реликвий.

Несмотря на неоднозначную реакцию аудитории, игра показала хорошие результаты. В день релиза в Steam она достигла пика в 313 тысяч одновременных игроков, это второй лучший показатель для FromSoftware после оригинальной Elden Ring, у которой было более 953 тысяч.

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За первые сутки Nightreign продалась тиражом в 2 миллиона копий, а сейчас, по неофициальным данным, общее количество продаж превысило 5 миллионов.

Ранее игроки уже могли играть вдвоём с помощью пользовательского мода, который вышел спустя буквально сутки после релиза игры. Мод не подключается к официальным серверам, не конфликтует с Easy Anti-Cheat и использует отдельные сейвы, что изолирует прогресс от основной игры.

Ранее мы рассказывали, что в Elden Ring: Nightreign есть бесполезный предмет, который выпадает с вероятностью 0.035%. Игроки верят, что он может быть ключом к одной из игровых тайн.

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