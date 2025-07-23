Совсем недавно стало известно, что у разработчика терминальная стадия рака.

Стало известно о смерти Джулиана Лефэя, разработчика, который сыграл ключевую роль в создании серии The Elder Scrolls. О его кончине сообщили коллеги из студии OnceLost Games. Лефэю было 59 лет.

Джулиан Лефэй начал свою карьеру в игровой индустрии в конце 80-х, и успел приложить руку, например, к Dragon’s Lair, одной из самых технологичных игр тех годов.

В 1991 году судьба завела его в Bethesda, где он успел побыть и программистом, и геймдиректором, и геймдизайнером, и даже композитором. Но самый главный проект в его карьере случился в 1994-м - The Elder Scrolls: Arena, где Лефэй выступал в роли главного программиста.

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После этого он работал над всеми частями TES, вплоть до Morrowind, хоть официально и покинул Bethesda ещё в 1998 году.

В 2019 году Лефэй совместно с другими разработчиками оригинального The Elder Scrolls, Тедом Питерсоном и Виджаем Лакшманом, основал студию OnceLost Games. Команда работает над RPG в открытом мире The Wayward Realms, проект должен стать "духовным наследником" TES: Daggerfall.

К сожалению, неделю назад Джулиан Лефэй объявил о своём уходе из индустрии из-за состояния здоровья. Многолетняя борьба разработчика с раком подошла к концу.

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