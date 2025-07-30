Рассказываем, какие цены на электроэнергию будут в ближайшие месяцы.

Тариф на электроэнергию для многих украинцев остается болезненным вопросом. А потому очень важно заранее знать о том, когда его планируют поднять.

УНИАН разобрался, какой тариф на свет будет в августе.

Тариф на свет в Украине

Как известно, в апреле украинское правительство приняло решение, которое зафиксировало текущий тариф на свет до конца октября или пока не будет принято иное.

Видео дня

Таким образом в августе и ближайшие месяцы индивидуальные и коллективные бытовые потребители будут платить за электричество по 4,32 гривни за киловатт.

Также не стоит забывать про тариф на свет день ночь. Чтоб им воспользоваться, можно установить двухзонный или трехзонный счетчик.

Остановимся подробнее на том, как работает на практике ночной тариф на электроэнергию.

При установке первого в дневное время (с 7 до 23) будет действовать обычный тариф, а в ночное (с 23 до 7) вдвое меньший - 2,16 гривни за киловатт.

Трехзонный счетчик требует большей дисциплины и продуманности, иначе вместо экономии можно получить значительную переплату:

в период 8-11 утра и 20-22 вечера свет будет стоить аж 6,48 гривни за киловатт ;

; в период 7-8 утра, с 11 до 20 и с 22 до 23 - обычный тариф ( 4,32 гривни );

); в период с 23 до 7 утра - 1,73 гривни .

Теперь перейдем к тому, что известно о возможном повышении тарифа.

Тариф на свет 2025 - ждать ли повышения

В МВФ заявляли, что тариф на свет в Украине не покрывает его стоимость полностью. В Меморандуме подчеркивалось, что счета за коммуналку должны покрывать реальные затраты. В то же время важны и социальные аспекты, чтоб защитить уязвимые слои населения.

Однако эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказывал УНИАН, что украинцы пользуются электроэнергией, закупленной у компании "Энергоатом". Ее себестоимость более низкая. По его словам, более справедливым был бы тариф не выше 3,5 гривни.

Также мы ранее общались с главой Союза потребителей коммунальных услуг Олегом Попенко по поводу возможного подорожания света. Он отмечал, что в ближайшие месяцы об этом можно не беспокоится. Ни он, ни его источники ничего об этом не слышали.

Вас также могут заинтересовать новости: