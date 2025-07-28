Рассказываем, как приготовить беляши на кефире, молоке и воде.

Беляши давно многим знакомы, но готовить их дома обычно очень трудоемко. К счастью, есть и более ленивые рецепты, для которых не нужно будет замешивать тесто.

Как приготовить беляши на кефире, молоке и воде - далее в материале.

Беляши на кефире

В этом рецепте тесто на беляши готовится на основе кефира. Чтоб их сделать, берем:

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500 граммов фарша;

300 граммов кефира;

200 граммов муки;

70 граммов лука;

два яйца;

0,5 чайной ложки сахара;

0,5 чайной ложки соды;

специи;

масло для жарки.

Мелко нарезаем лук и обжариваем его до мягкости. Добавляем фарш и обжариваем минут пять.

В миске смешиваем кефир, сахар, яйца, соду и специи. Всыпаем муку и перемешиваем, чтоб консистенция теста была как для оладий. Туда же добавляем фарш и сок, который он выделил.

Перемешиваем и немного даем тесту постоять. Этот шаг желательный, но не обязательный. Разогреваем масло и ложкой выкладываем тесто с фаршем. Когда с одной стороны готово, можно переворачивать. Закрываем крышкой и оставляем на минимальном огне минут на пять.

Продолжаем готовить, пока не закончится тесто. Ленивые беляши готовы.

Беляши на молоке

Также очень вкусными получаются и эти беляши с мясом. Для них нужно взять:

400 граммов фарша;

80 граммов лука;

соль;

перец;

100 миллилитров молока;

100 миллилитров сметаны;

одно яйцо;

200 граммов муки;

пять граммов разрыхлителя;

80 миллилитров масла (растительного).

Лук нарезаем на очень мелкие кубики. Жарим его вместе с фаршем до готовности, приправляем.

В миску наливаем молоко, сметану и добавляем к ним яйцо, соль, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешиваем, чтоб получилось тесто. Оно будет не крутым и вязким.

Когда фарш остынет, соединяем его с тестом. Масло разогреваем на сковороде. Ложкой выкладываем тесто с мясом и готовим беляши до румяности с двух сторон.

Беляши на воде

Последним рассмотрим вариант приготовления беляшей, когда дома нет ни молока, ни кефира. Для него берем:

400 граммов муки;

0,5 чайной ложки соли;

0,5 чайной ложки сахара;

пачку сухих дрожжей;

500 миллилитров воды;

200 граммов фарша;

одну луковицу;

специи;

масло (растительное).

В миску просеиваем муку. Туда всыпаем соль, сахар и дрожжи. Перемешиваем и вливаем теплую воду. На небольшой скорости взбиваем миксером, тесто должно быть как негустая сметана. Оставляем его на 45 минут в теплом месте.

Лук мелко нарезаем и обжариваем его на масле до румяности. Выкладываем его на сито, чтоб стекла лишняя жидкость. Затем лук и специи добавляем в фарш и перемешиваем.

На разогретую сковородку ложкой выкладываем тесто. На него кладем мясную начинку. Сверху вливаем еще порцию теста. Жарим ленивые беляши до готовности под крышкой, время от времени переворачиваем.

Выкладывать их нужно на салфетку, чтоб убрать лишнее масло.

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