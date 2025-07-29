Узнайте, остается ли мобилизация женщин добровольной в августе, и каких украинок не выпустят из страны.

Из-за военного положения в Украине проводится общая мобилизация мужского населения в возрасте 25-60 лет. С женской половиной страны дело обстоит иначе. Мы рассказали детали о том, станет ли мобилизация женщин в Украине обязательной, и кто из представительниц женского пола обязан пребывать на учете.

Будет ли мобилизация женщин в 2025 году

Хотя в публичном пространстве появляются отдельные размышления насчет призыва украинок, позиция законодателей однозначна. Мобилизация женщин в Украине на сегодня остается исключительно добровольной.

Если украинка захочет служить в армии, то ей следует выбрать желаемую должность на основе своих навыков и образования. Нужно пройти медкомиссию, после чего заключить контракт с выбранной воинской частью. При этом есть категории украинок, которым откажут в призыве. Среди тех, кто из женщин не попадает под мобилизацию, матери-одиночки и беременные - им откажут в подписании контракта, даже если они подходят по навыкам.

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Однако это не означает, что у женского пола нет никаких обязанностей во время войны. В Украине действует обязательный воинский учет женщин-медиков, включая акушерок, медсестер, фармацевтов, стоматологов. Они получают приписное свидетельство и обязаны обновлять военно-учетные данные и уведомлять военкомат о смене личных данных. Такие обязательства есть даже у тех, кто после получения медицинского образования не работал по профессии.

Военнообязанные женщины-нарушительницы могут наравне с мужчинами получить штраф за нарушение воинского учета. Также они не смогут официально трудоустроиться. Однако мобилизовать насильно их не имеют права.

Выезд за границу женщин с 1 августа

В целом женскому полу можно покидать Украину, даже если они военнообязанные. Но есть три исключения:

депутаты и госслужащие;

правоохранители;

военнослужащие.

Этим категориям девушек нужно получать разрешение от начальства для пересечения границы. Без документа пограничники могут отказать в выезде.

Ранее мы публиковали опыт военной о том, как сейчас проходит мобилизация женщин. Парамедик рассказала о том, как девушке попасть в ряды ВСУ и к каким трудностям нужно быть готовой.

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