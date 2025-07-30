Рассказываем, что делать, если лицу с инвалидностью пришла повестка.

В Украине из-за войны продлили мобилизацию до 5 ноября. Призыву подлежат все мужчины старше 25 и младше 60 лет.

Часть из них освобождена от воинской обязанности, в частности, лица с инвалидностью. Мы разобрались, можно ли служить в ЗСУ с инвалидностью.

Мобилизация инвалидов в Украине - что надо знать

Согласно украинским законам, такие люди имеют право на получение отсрочки от службы и их не призывают. Диагноз, подгруппа, группа или продолжительность заболевания на это не влияют.

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На данный момент мобилизация инвалидов 3 группы (как и первой, и второй) не проводится. Также они могут беспрепятственно покидать территорию государства. Нужно только показать пограничникам соответствующее удостоверение.

В то же время известны случаи, когда таким людям могут приходить повестки. Это не нарушает закон, ведь военкоматам разрешено проверять и направлять украинцев на медосмотр.

Нужно ли инвалиду проходить ВЛК в Украине? Нет, если сотрудникам территориального центра будет достаточно предъявленных документов об отсрочке. Это к тому же убережет вас от штрафа за неявку.

Мобилизация инвалидов - категории, которых могут призвать

Хотя, как упоминалось, полноценная мобилизация инвалидов 2 группы, третьей и первой не ведется, существуют и исключения.

Так, человека могут мобилизовать, если его инвалидность не подтвердили при пересмотре. Кроме того, гражданин имеет право пойти и подписать контракт - на добровольной основе он может пойти служить даже с инвалидностью.

Последний пункт касается тех случаев, когда нет отсрочки. Например, человек не оформил ее после установления диагноза, на основе которого предоставляется статус лица с инвалидностью. Нужно обязательно прийти в ТЦК и официально оформить отсрочку. Если этот шаг пропустить, то мужчина останется на воинском учете и его смогут призвать на службу.

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