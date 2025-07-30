Рассказываем, как сейчас назначается пенсия в Украине по возрасту и сколько лет нужно проработать, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, 63 года и 65 лет.

Начиная с 2025 года, в Украине действуют обновленные требования к страховому стажу, который дает право на пенсию. Если человек проработал меньше положенного по закону, то выйти на заслуженный отдых в 60 лет он не сможет, а выйдет в 63 или 65 лет. Рассказываем, сколько лет стажа нужно для пенсии по возрасту в 2025 году, и как он будет меняться вплоть до 2028 года.

Ранее мы рассказывали, как подтвердить стаж работы за границей и когда его могут не засчитать.

Сколько лет стажа нужно для пенсии в Украине в 2025-2028 годах

С 2025 года в Украине ввели новые требования к страховому стажу, который необходим для назначения пенсии по возрасту. По Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" ежегодно, до 2028 года, этот стаж будет увеличиваться на 1 год.

Видео дня

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию в Украине в 2025 году:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет - 32 года стажа (и больше);

в 63 года - не меньше 22 лет;

в 65 лет - не менее 15 лет.

Если говорить о том, сколько лет стажа нужно для пенсии женщине в Украине, то эти требования одинаковы как для женщин, так и для мужчин.

Сколько нужно лет стажа для пенсии в Украине в 2026 году:

для пенсии в 60 лет - 33 года;

в 63 года - 23 года;

в 65 лет - 15 лет.

Сколько надо лет стажа для пенсии в 2027 году:

чтоб уйти на пенсию по достижению 60 лет - 34 года;

на пенсию в 63 года - 24 года;

на пенсию в 65 лет - 15 лет.

Сколько лет стажа нужно для пенсии в 2028 году:

чтобы получать пенсию в 60 лет - 35 лет стажа;

в 63 года - 25 лет;

в 65 лет - 15 лет.

Как видите, минимальный стаж для пенсии в Украине в 65 лет остается неизменным - это 15 лет. Если у человека нет и этого стажа, тогда он теряет право на полноценную пенсию по возрасту, и вместо нее государство назначит так называемую социальную пенсию.

Также в Украине работает механизм "покупки" стажа - к примеру, если в 60 лет не хватает стажа, то это количество лет можно "докупить". Ранее мы рассказывали, сколько стоит купить стаж для пенсии в Украине в 2025 году и стоит ли это делать на самом деле.

Вас также могут заинтересовать новости: