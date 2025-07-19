После последнего обновления в игре появилось много билбордов с рекламой казино.

Несмотря на заявления CD Projekt RED о том, что патч 2.3 станет последним обновлением для Cyberpunk 2077, сообщество продолжает находить намёки на возможное продолжение поддержки.

В центре внимания - загадочные билборды, появившиеся с последним апдейтом. На них рекламируется казино с фишками, картами и слоганами вроде "Join the game" и "Every Saturday – big win".

Изначально игроки предположили, что речь идёт о North Oak Casino & Country Club, давно существующем, но недоступном объекте на карте. Он находится в районе Вестбрук, его видно издалека, но попасть туда невозможно. Вход закрыт, а добраться туда можно только на воздушном транспорте, которого в игре нет.

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Однако один из пользователей Reddit нашёл в файлах патча другое название - Pacifica Casino, этого объекта раньше не было. После выхода DLC Phantom Liberty Пацифика стала заполняться контентом. И добавление казино сюда смотрелось бы логично, и с точки зрения геймплея, и с позиции лора.

Найт Сити изначально задумывался как город, где дозволено всё, и появление легального или полулегального азартного бизнеса вполне укладывается в эту философию. Более того, это могло бы стать неплохим способом продлить жизнь игре, даже несмотря на заявления о прекращении обновлений.

Ранее мы рассказывали, что патч 2.3 добавил в игру новые машины и небольшие квесты для их открытия, автопилот и расширенный фоторежим.

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