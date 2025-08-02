Звание самой популярной видеокарты вновь досталось GeForce RTX 3060, а все больше геймеров переходят на Windows 11.

Valve поделилась статистикой по оборудованию пользователей Steam за июль 2025 года. Чтобы получить данные, площадка регулярно проводит анонимные опросы, позволяющие узнать, на каком ПК играет большинство геймеров планеты.

Согласно результатам, самой распространенной видеокартой у аудитории Steam вновь стала GeForce RTX 3060 – 4,62%. Второе место занимает мобильная RTX 4060 (4,43 %), а третье – десктопная RTX 4060 (4,39%). Из представителей GeForce GTX в топ-10 только GTX 1650.

Говоря о распределении между производителя, то видеокартами Nvidia пользуются 73,94% геймеров Steam, тогда как доля конкурентов из AMD составляет всего 17,86%. Меж тем решениями Intel пользуется почти 8% геймеров.

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Что касается другого "железа", процессоры AMD стали чуть популярнее. Если в начале года на их долю приходилось 38,73%, в июле эта цифра 41,26%. Если смотреть статистику по количеству ядер, то самыми распространенными являются 6-ядерные решения. Такие "камни" стоят в 30,18% компьютеров. На втором месте 8-ядерные с долей 24,51%, а на третьем – 4-ядерные.

За последние пару месяцев Windows 10 сильно потеряла в популярности в сравнении с Windows 11. Все больше геймеров переходят на более актуальную OC. В настоящий момент она установлена у 60% юзеров.

Самая распространенная сборка выглядит так. Более подробно изучить новые данные можно по ссылке.

Напомним, в Steam прямо сейчас проходит "Фестиваль гонок" для тех, кто обожает кататься на автомобилях, велосипедах, лыжах и не только. В программе фестиваля – не только скидки на сотни игр на гоночную тематику, но и свежие демоверсии.

Меж тем в EGS дарят игру от легендарной студии Amanita Design с рейтингом 96%. Это забавный квест о путешественнике, которому необходимо раздобыть неуловимую птичку и обменять ее на лодку.

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