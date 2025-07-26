Разработчик сильно вдохновился методами id Software по продвижению своего продукта.

Гейб Ньюэлл рассказал, что появление Valve и Half-Life отчасти было реакцией на устаревшие подходы Microsoft, где он проработал значительную часть карьеры до того, как основал свою компанию.

В интервью блогеру Zalkar Saliev он вспомнил, как ещё в начале 90-х начал сомневаться в актуальности традиционных моделей дистрибуции, на которых настаивали в Microsoft, и всё больше вдохновлялся опытом id Software.

По его словам, когда DOOM стал культурным феноменом, он фактически обогнал Windows по популярности, а сам id предлагал совершенно другой, более гибкий и ориентированный на интернет способ донести игру до пользователей: "До такой степени, что DOOM пользовался большей популярностью, чем Windows. Он также считался самой продвинутой игрой с точки зрения графики. Ни на консолях, ни в игровых залах не было ничего похожего на DOOM".

Видео дня

В Microsoft же в это время продолжали полагаться на старые способы - магазины, коробочную дистрибуцию и локальные сети, упуская потенциал глобального интернета.

Ньюэлл даже предлагал id помочь портировать DOOM на Windows, но вскоре пришёл к выводу, что эффективнее будет основать собственную студию, ориентированную на новые технологии.

Так родилась Valve, где дизайн игр и самой структуры бизнеса подстраивались под изменяющийся мир технологий. Half-Life, по его словам, стал воплощением этих идей:

"Я тогда сказал себе: если я не прав - всегда смогу вернуться в Microsoft. Но я был готов рискнуть своими деньгами, чтобы сделать то, что считал более интересным направлением в разработке игр".

Ранее Гейб Ньюэлл рассказал, как ему удалось стать миллиардером, и почему тут нет его заслуг. Он обязан своими богатствами не уникальным талантам, а удаче и работе с крутыми людьми, говорит Ньюэлл.

Вас также могут заинтересовать новости: