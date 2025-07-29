В Украине, в связи с российской агрессией, продолжается мобилизация военнообязанных.

В августе 2025 в Украине продолжится призыв на военную службу - военное положение в стране продлили с 7 августа еще на 90 дней, до 5 ноября. Рассказываем, кого мобилизуют в первую очередь и будут ли какие-либо изменения в этом процессе.

Со скольки лет мобилизация в Украине

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву на военную службу подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, при условии, что у них нет отсрочки, они не забронированы и признаны годными к военной службе.

Здесь важно понимать, что речь идет о военнообязанных гражданах. Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, у которых нет военного опыта, службы ранее и военной специальности, не являются военнообязанными, а входят в число призывников. То есть, им не грозит мобилизация - Украина призывает на службу только после перехода из категории призывников в разряд военнообязанных, по достижении 25 лет.

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Напомним, что новый закон о мобилизации, принятый в апреле 2024 года, снизил возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.

Кого мобилизуют в августе 2025 в ряды ВСУ в первую очередь

Изменений в процессе мобилизации в августе 2025 не предвидится - он также регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Как и ранее, в первую очередь на службу попадают такие категории граждан:

военнообязанные от 18 до 60 лет, признанных годными к военной службе, у которых нет действующей отсрочки от мобилизации, или если они утратили на нее право;

лица (военнообязанные), которые были сняты с учета ранее, но после прохождения повторной ВВК (военно-врачебной комиссии - ее нужно было пройти до 5 июня) признаны годными к службе - их также могут призвать;

военнообязанные от 25 до 60 лет, не имеющие опыта службы - они проходят военную подготовку (учебку) перед отправкой на службу;

военнообязанные со статусом "Ограничено годный" - этот статус больше не действует, поэтому, если после повторной ВВК человека признали годным, то его призовут на службу.

Также продолжается мобилизация в Украине людей с судимостью - ранее УНИАН подробно рассказывал, кто из числа осужденных может по собственному желанию пойти служить в ВСУ, и в каких подразделениях они проходят службу.

Напомним также, что с недавнего времени для гражданских в возрасте от 18 до 25 лет действует новый "Контракт 18-24" от Минобороны. Он предусматривает солидное денежное вознаграждение и ряд льгот, заключить контракт можно исключительно по собственному желанию.

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