С анонса этих игр прошло почти 5 лет.

Ubisoft наконец-то вспомнила о двух своих долгостроях - ремейке Prince of Persia: The Sands of Time и переиздании Splinter Cell. Произошло это на ежегодном собрании инвесторов.

Финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге, отвечая на вопрос об инвестициях Tencent и запуске нового совместного проекта, рассказал, куда будут направлены средства.

По его словам, компания планирует избирательно вкладывать деньги в развитие уже существующих брендов, в том числе в поддержку live-сервисов и возрождение классических серий с минимальными затратами.

В этом контексте он упомянул ремейк The Sands of Time, который выйдет очень скоро, а также Splinter Cell, релиз которого состоится позже:

"Как вы знаете, в нашем каталоге есть несколько культовых брендов, которые мы можем активировать или реактивировать с минимальными инвестициями. Речь идет о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time, который совсем скоро, или даже о Splinter Cell, которая появится позже".

Формально релиз The Sands of Time Remake намечен на 2026 финансовый год, то есть до 31 марта 2026 года. Но слова Дюге о скором выходе дают надежду на релиз уже в праздничный сезон 2025 года, то есть в ближайшие пять месяцев.

Со Splinter Cell всё куда туманнее. Хотя игру анонсировали ещё в 2021 году, о её прогрессе почти ничего не слышно. Последний раз Ubisoft вспоминала о франшизе совсем недавно, в конце мая.

