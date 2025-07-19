В первую очередь, в компании имеют ввиду элементы кастомизации и косметики.

Ubisoft вызвала недоумение у геймеров, заявив в годовом финансовом отчёте, что внутриигровая монетизация в играх делает опыт "веселее".

Как сообщает GamesRadar, компания подчёркивает, что речь идёт о добровольных тратах. Мол, игроки платят, чтобы кастомизировать аватарку или ускорить прогресс. По мнению Ubisoft, это улучшает вовлечённость и общее впечатление от игры.

В отчёте также говорится, что за последние годы Ubisoft успешно трансформировала свою бизнес-модель за счёт роста цифровых продаж. Внутри компании даже создали рабочую группу по вопросам монетизации и связанных с ней рисков. Её цель - разобраться в тонкостях и выявить потенциально манипулятивные или непрозрачные практики.

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Ubisoft признаёт, что тема чувствительная и стратегически важная, поэтому делиться деталями рекомендаций и подходов она не будет.

На фоне этого заявления игроки продолжают высказывать раздражение: в обсуждениях Assassin’s Creed Shadows в Steam появляются опасения по поводу навязчивых микротранзакций, а на Reddit набирают популярность посты с критикой в сторону Ubisoft за превращение почти всех своих AAA-игр последних лет в "ужасную смесь жадности и копипасты".

Ранее мы рассказыавали, что глава Ubisoft уверен: Star Wars Outlaws провалилась из-за погасшего интереса к "Звёздным войнам". Хотя, конечно, техническое состояние игры тоже сыграло свою роль, признал Ив Гиймо.

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