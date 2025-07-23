Всего в игру уже сыграли 5 миллионов игроков.

Ubisoft сообщила, что в Assassin’s Creed Shadows уже сыграли более 5 миллионов человек. По темпам продаж на старте игра опередила Valhalla, а глава компании Ив Гиймо назвал релиз оправданием ожиданий и определяющим моментом после нескольких непростых лет для Ubisoft.

Также студия поделилась занимательной статистикой игроков: с момента выхода игроки совершили 2 миллиарда скрытных убийств, прошли миллиард километров и успели погладить 38 миллионов животных.

Ubisoft отдельно подчеркнула, что игра "хорошо реагирует на скидки", так что ближе к праздникам стоит ожидать новых акций.

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Недавнее обновление игры добавило расширенный паркур для обоих героев, а в сентябре выйдет дополнение Claws of Awaji, оно добавит больше десяти часов контента, новое оружие, умения и способности.

Ранее мы рассказывали, что Assassin's Creed Shadows удивила игроков реалистичностью и вниманием к деталям. Снег в игре тает в реальном времени, а течения рек и количество падающих листьев зависит от силы ветра.

Кроме того, недавно стало известно, что сюжетное дополнение для Assassin's Creed Shadows изначально входило в основную игру. Ubisoft не успела доделать часть контента и засунула его в DLC Claws of Awaji, выяснили датамайнеры.

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