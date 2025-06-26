Православный календарь церковных праздников в июле 2025 / ua.depositphotos.com

Во втором летнем месяце новый православный календарь имеет несколько памятных дат и значимых событий. Среди них - Собор архангела Гавриила, день памяти Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, великой княгини Ольги и великого князя Владимира и День Крещения Киевской Руси-Украины. Какие еще праздники и памятные события ждут православных христиан в июле по новому стилю, а также какие даты будут отмечаться по старому календарю - читайте в нашем материале.

Новый церковный православный календарь на июль 2025 

После перехода украинской церкви на новоюлианский стиль фиксированные церковные даты сдвинулись на 13 дней. Поэтому некоторые праздники - такие, к примеру, как Успение праведной Анны, пророка Ильи и целителя Пантелеймона теперь отмечают не в августе, а в июле. 

Какие церковные праздники в июле 2025 будут по новому стилю:

Видео дня
  • 1.07 - бессрр. Космы и Дамиана.
  • 2.07 - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, свтт. Фотия, митр. Киевского и всея Руси, и Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца, Ахтырской иконы Божией Матери.
  • 3.07 - прп. Анатолиев, затворников, в Ближних пещерах и в Дальних пещерах.
  • 4.07 - свт. Андрея, архиеп. Критского.
  • 5.07 -  прп. Афанасия Афонского.
  • 6.07 - прп. Сисоя, схимника Киево-Печерского, в дальних пещерах, обретение мощей прав. девы Юлиании, кн. Ольшанской.
  • 7.07 - прпп. Иова и Феодосия Манявских.
  • 8.07 - вмч. Прокопия.
  • 9.07 - сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
  • 10.07 - преп. Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • 11.07 - равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в святом крещении Елены.
  • 12.07 - мчч. Феодора, варяга, и сына его, Иоанна, в Киеве, прп. Паисия Святогорца. 
  • 13.07 - память свв. отцов шестерых Вселенских соборов, Собор архангела Гавриила, прославление свт. Софрония (Кришталевского), еп. Иркутского.
  • 14.07 - блгв. Оскольда, первомученика Киевского, в св. крещении Николая. 
  • 15.07 - равноап. вел. кн. Владимира, в св. крещении Василия, День крещения Руси-Украины
  • 16.07 - прп. Иоанна Вишенского, Святогорца.
  • 17.07 - вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской.
  • 18.07 - прп. Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • 19.07 - прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  •  20.07 - прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.
  • 21.07 -  прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
  • 22.07 - мироносицы равноап. Марии Магдалины.
  • 23.07 - Почаевской иконы Божией Матери.
  • 24.07 - мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.
  • 25.07 - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
  • 26.07 - прп. Мойсея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свт. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.
  • 27.07 - вмч. и целителя Пантелеймона.
  • 28.07 - прп. Иова Угольского.
  • 29.07 - мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.
  • 30.07 - апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Андроника и других.
  • 31.07 - предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост. 

Заговенье на Успенский пост - это последний день перед началом поста. В этом году он начнется 1 августа. Ранее мы рассказывали, когда будут православные посты в 2025 году по новому и старому календарях.

Церковный православный календарь в июле 2025 по новому стилю / инфографика УНИАН

Православный календарь по старому стилю в июле 2025

Некоторые православные верующие в Украине продолжают следовать старому церковному календарю: в нем даты неподвижных праздников приходятся на 13 дней позже, чем в новом.

Церковные праздники по старому стилю на июль 2025:

  • 1.07 - прп. Леонтия, канонарха Киево-Печерского.
  • 2.07 - ап. Иуды, брата Господнего по плоти.
  • 3.07 - мчч. Инны, Пины, Риммы, свт. Мины, Киево-Печерского, еп. Полоцкого.
  • 4.07 - мч. Иулиана Тарсийского.
  • 5.07 - сщмч. Евсевия, епископа Самосатского.
  • 6.07 - мц. Агриппины Римлянки.
  • 7.07 - Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего.
  • 8.07 - прмц. Февронии, дивы, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница".
  • 9.07 - прп. Иоанна, еп. Готского, свт. Дионисия Киево-Печерского, архиеп. Суздальского. 
  • 10.07 - прп. Самсона, странноприимца.
  • 11.07 - перенесение мощей мчч, безсрр. и чудотворцев Кира и Иоанна.
  • 12.07 - славных и всехвальных первоверховных апп. Петра и Павла, Касперовской иконы Божией Матери.
  • 13.07 - Собор 12 апостолов, икон Божией матери Волынской и Горбановской.
  • 14.07 - бессрр. Космы и Дамиана.
  • 15.07 - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, свт. Фотия, митр. Киевского и всея Руси, свт. Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца, Ахтырской иконы Божией Матери.
  • 16.07 - прп. Анатолиев, затворников, в Ближних пещерах и в Дальних пещерах.
  • 17.07 - свт. Андрея, архиеп. Критского.
  • 18.07 -  прп. Афанасия Афонского.
  • 19.07 - прп. Сисоя, схимника Киево-Печерского, в дальних пещерах, обретение мощей прав. девы Юлиании, кн. Ольшанской.
  • 20.07 - прпп. Иова и Феодосия Манявских.
  • 21.07 - вмч. Прокопия.
  • 22.07 - сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
  • 23.07 - преп. Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • 24.07 - равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в святом крещении Елены.
  • 25.07 - мчч. Феодора, варяга, и сына его, Иоанна, в Киеве, прп. Паисия Святогорца. 
  • 26.07 - память свв. отцов шестерых Вселенских соборов, Собор архангела Гавриила, прославление свт. Софрония (Кришталевского), еп. Иркутского.
  • 27.07 - блгв. Оскольда, первомученика Киевского, в св. крещении Николая. 
  • 28.07 - равноап. вел. кн. Владимира, в св. крещении Василия, День крещения Руси-Украины
  • 29.07 - прп. Иоанна Вишенского, Святогорца.
  • 30.07 - вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской.
  • 31.07 - прп. Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Согласно старому календарю Успенский пост начнется 14 августа, поэтому и заговенье на него будет 13 числа.

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