Рассказываем, как быстро привести одежду в порядок перед выходом.

Многие сталкивались с тем, что одежда пахнет неприятно после стирки или просто побывав в шкафу. Поэтому пригодятся лайфхаки, как убрать затхлый запах с одежды подручными средствами.

Как вывести затхлый запах с одежды и полотенец

Самым простым вариантом будет попробовать выветрить неприятный аромат. Вывешиваем нужный элемент гардероба на вешалку, а затем оставляем на день повисеть на балконе.

В уничтожении неприятного запаха поможет не только приток свежего воздуха, но и солнечный свет. Лучи ультрафиолета способны убить бактерии, из-за которых возникает неприятный аромат.

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Второй вариант, как убрать затхлый запах с одежды, более трудоемкий. Для него понадобится отпариватель или утюг с функцией пара. Это не только разгладит ткань, но и прекрасно освежит ее. При благоприятном исходе, вы получите одежду, которая будет пахнуть свежестью и чистотой.

Затхлый запах одежды после стирки - чем опрыскать ткань

Хороший способ, как убрать затхлый запах с полотенец и одежды, это обработать их самодельным раствором.

Можно взять воду и белый уксус в соотношении 1 к 1. Яблочный брать нельзя, так как он способен обесцвечивать ткань и оставлять на ней пятна. Нужно смешать две жидкости и влить в пульверизатор. Далее опрыскиваем одежду или полотенца раствором и оставляем просушиться на день. Это нужно, чтоб ушел запах уксуса.

Если опасаетесь, что уксус может испортить одежду, то нанесите раствор сначала на небольшой и малозаметный участок для проверки.

Для второй ароматической жидкости понадобятся:

стакан воды;

столовая ложка лимонного сока.

Смешиваем их и используем для опрыскивания. Стоит использовать локально - например, на подмышки или одежду с внутренней стороны, которая соприкасается с телом. Внешнюю сторону нужно обрабатывать очень осторожно. Обязательно перед этим надо убедиться, что лимон не оставит обесцвеченные пятна.

В некоторых случаях в борьбе с запахом может помочь обычная сода. Одежду или полотенце кладем в пакет и сверху посыпаем этим белым порошком. Встряхиваем содержимое и оставляем на десять минут. Далее достаем ткань и стряхиваем все ненужное.

Из соды и белого уксуса (1 к 1) также легко сделать раствор для опрыскивания. Результат будет заметен уже через пять минут.

Последнюю жидкость для обработки ткани готовят из воды и нескольких капель эфирного масла - лаванды, лимона или грейпфрута. Не добавляйте их слишком много, иначе придется выводить с одежды уже их аромат и это не будет просто. Готовим раствор и опрыскиваем одежду для ароматизации.

Стоит попробовать сразу несколько способов вместе. Например, оставить выветриваться, а затем обработать каким-то раствором, чтоб окончательно решить проблему.

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