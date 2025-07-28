Рассказываем, как можно сэкономить на оплате газа и кто имеет льготы на коммунальные услуги в Украине.

При оплате за газ в некоторых случаях можно получить скидку. Кому и на каких условиях ее могут предоставить, а также о том, кто имеет льготы при оплате коммунальных услуг в Украине согласно законодательству - в материале ниже.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вернуть деньги за обучение на контракте - Украина предусматривает возврат части потраченных средств.

Скидка на газ - кто и при каком условии ее сможет получить

Скидку на оплату газа предлагает получить один из самых крупных поставщиков голубого топлива - компания "Нафтогаз". Эта скидка составляет 1% от суммы следующего платежа, но предоставляется только при определенных условиях:

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счет за газ за предыдущий месяц должен быть оплачен до 15 числа этого месяца (включительно);

у клиента не должно быть задолженности или переплаты по счету (иначе скидка не начислится).

Скидка на газ для Украины от "Нафтогаза" предоставляется всем клиентам без исключения. При этом в компании советуют оплачивать счета через онлайн-сервисы, которые не берут комиссию за платеж (иначе смысла в скидке не будет) - это, к примеру, такие платежные системы, как "EasyPay", "LiqPay" и другие.

Скидка 1% будет отображаться в следующей платежке. Таким образом компания пытается мотивировать украинцев вовремя платить за топливо.

Кто имеет льготы при оплате коммунальных услуг в Украине

Напомним, что льготы на оплату коммуналки - свет, топливо, воду, квартплату, вывоз мусора и другие - в Украине, согласно законодательству, предусмотрены для ряда категорий граждан. Сюда входят:

защитники Украины, а также их семьи - УБД, те, кто получил инвалидность из-за войны, семьи погибших, умерших, пленных и пропавших без вести военных, а также пострадавшие на Революции Достоинства;

чернобыльцы - ликвидаторы аварии, семьи умерших ликвидаторов, дети и семьи детей-инвалидов, пострадавших из-за катастрофы;

имеющие особые заслуги перед Украиной - участники военных действий, имеющие трудовые заслуги, жертвы нацизма, вдовы/вдовцы тех, кто имеет особые заслуги и другие.

Льготы есть также у многодетных семей (если больше трех детей) и семей с приемными детишками.

Какая скидка у пенсионеров на коммунальные услуги

Если говорить о людях пенсионного возраста, то некоторые из них также могут получать льготы от государства. Сюда входят:

военные пенсионеры, ветераны силовых структур (полиции, налоговой, судебной охраны и другие);

пенсионеры, проживающие и проработавшие в сельской местности - в сфере образования, медицины, культуры и т.д.

При этом пенсионеры последней категорий (которые проработали и живут в сельской местности) могут получать 100% скидки на оплату коммунальных, но только при условии, что доход их семьи не превышает сумму, дающую право на такую льготу (это 4240 грн в 2025 году).

Полный перечень льгот и тех, кто может их получить, опубликованы на сайте Минсоцполитики Украины, а также прописаны в Постанове Кабмина.

Также напомним, что украинские пенсионеры, которые не попадают под действие 100%-ной льготы, могут оформить жилищную субсидию - тогда часть коммунальных будет оплачивать государство. Это возможно в том случае, если расходы на коммуналку у пенсионеров превышают установленный платеж. Размер такой субсидии зависит от доходов семьи, поэтому его рассчитывают индивидуально - для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд или же подать заявление через веб-портал "Дія".

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