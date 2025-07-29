Эксперт изучила законопроект и объяснила, как будет проходить служба.

Мобилизация в Украине для мужчин старше 60 лет невозможна, но президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который позволяет добровольно подписать контракт. Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии УНИАН объяснила, как это будет работать теперь.

Кто сможет подписать контракт ВСУ после 60 лет, а кому откажут

По словам эксперта, подписать контракт 60+ смогут граждане Украины в возрасте от 60 до 70 лет, которые добровольно изъявили желание служить и пройдут военно-врачебную комиссию.

Татьяна Козян говорит, что могут быть и основания для отказа. Так, ключевое условие для подписания контракта - пригодность к военной службе по состоянию здоровья. Поэтому, по мнению юриста, контракт 60+ не смогут подписать те, кто:

Видео дня

признан непригодным по решению ВВК;

имеет непогашенную судимость;

исключены из воинского учета по возрасту или по состоянию здоровья;

не имеют военно-учетного документа.

Эксперт отмечает, что перед подписанием контракта лица в возрасте старше 60 лет должны пройти испытательный срок - 2 месяца. Затем непосредственный командир будет принимать решение, - заключать контракт с такими лицами или нет.

Где дает право служить контракт после 60 лет

Татьяна Козян объяснила, что контрактников в возрасте 60+ не будут направлять в зону боевых действий. Их служба должна проходить в тыловых частях. Контракт для 60+ - это возможность проходить службу в частях обеспечения (связь, логистика, ремонтная служба). Такие контрактники могут быть инструкторами или консультантами в учебных центрах. В ТЦК эти лица могут занимать должности связистов, делопроизводителей, водителей, или служить в территориальной обороне, но не на линии фронта.

На каких условиях мужчина подпишет контракт 60+

По словам юриста, контракт 60+ будет заключаться на 1 год, как и для добровольцев другого возраста в период военного положения. Денежное обеспечение лиц, которым более 60 лет, составит ежемесячно от 20 тысяч гривен. Могут быть дополнительные надбавки (например, должностные или за выслугу лет, за сложность условий).

Если человек по собственному желанию захочет служить в зоне боевых действий, то он, как и другие военные, сможет получить дополнительные выплаты в размере до 100 тысяч гривен. Также эксперт озвучила главное отличие этого контракта от того, который предлагают ребятам 18-24 года:

"Лицам в возрасте более 60 лет не предусмотрена выплата миллиона гривен".

По мнению юриста, контракт для лиц 60+ по своим условиям ничем не хуже, чем стандартный.

Какие бонусы получит человек, если подпишет контракт 60+

"Лицам, которые подпишут контракт в возрасте после 60 лет, предусмотрены разовые подъемные выплаты от ТЦК или от общин или от областных администраций - это иногда до 100 тысяч гривен", - говорит Татьяна Козян. По ее словам, контрактники 60+ также получат полное медицинское обеспечение, льготный стаж для начисления пенсии (1 год службы считается как 1,5 года стажа). Если лицо по собственному желанию проходило службу в зоне боевых действий, оно сможет получить статус УБД. Члены семьи военнослужащих смогут пользоваться рядом льгот. Например, у них будет возможность льготного получения земли или начисления субсидий.

справка Козян Татьяна Старший юрист ЮК "Приходько и партнеры" Специализируется на военном праве - обжалование ВВК, написание рапортов, написание заявлений в ТЦК и СП для предоставления отсрочки, сопровождение увольнения с военной службы, консультации по мобилизации

Вас также могут заинтересовать новости: