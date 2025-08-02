Также издатель анонсировал классические "Готики" 1-3 на консолях.

Издательство THQ Nordic провело цифровое шоу, посвященное своим будущим видеоиграм. В рамках мероприятия компания показала новый трейлер ремейка Gothic 1 и объявила о переносе игры с конца 2025 на начало 2026 год.

В качестве утешения разработчики выпустили обновленную демоверсию на PS5 и Xbox Series – с улучшенным боем, анимациями и управлением. Это результат обратной связи от более чем 15 000 игроков. На ПК она доступна уже давно.

Разработчики ремейка обещают "верность духу оригинала", но с современной графикой на Unreal Engine 5, боевой системой и адаптацией под контроллеры. Игроков ждет знакомая история Безымянного героя, оказавшегося внутри магического барьера.

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Также в рамках мероприятия были анонсированы классические Готики 1-3 на консолях. Они выйдут на Xbox и PlayStation тоже в 2026-м.

Напомним, в мае этого года состоялся релиз сборника ремастеров первых трех частей S.T.A.L.K.E.R. Каждая из частей получила заметный визуальный апгрейд и важные QOL функции. Владельцы оригиналов могут обновиться бесплатно.

А меж тем в EGS дарят игру от легендарной студии Amanita Design с рейтингом 96%. Это забавный квест о путешественнике, которому необходимо раздобыть неуловимую птичку и обменять ее на лодку.

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