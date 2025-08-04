Разбираемся, можно ли снимать полицейских в Украине или ТЦК во время военного положения, а также просить их показать документы.

В период действия военного положения в Украине нередки случаи, когда полицейские или представители ТЦК запрещают гражданам вести видеосъемку. Но действительно ли это запрещено? Мы спросили у юриста, можно ли снимать ТЦК на камеру и фиксировать действия военных и правоохранителей, а также обязаны ли они представляться по требованию.

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Можно ли снимать на видео ТЦК, военных и полицию во время военного положения

Как рассказала в комментарии УНИАН военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Татьяна Козян, украинцы имеют право снимать на видео военных, сотрудников ТЦК и полиции, если съемка происходит в общественном месте - например, на улице, в помещении ТЦК, ЦНАП, в транспорте и т. д.

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Здесь есть одно "но": видеосъемка разрешена в том случае, если она не препятствует выполнению служебных обязанностей, а также не нарушает режимную или государственную тайну. Если говорить о том, можно ли снимать военных в Украине в боевых частях или на военных объектах, то такая съемка, конечно, запрещена.

"Право украинцев на ведение видеосъемки, в частности, регулируется статьей 34 Конституции Украины, в которой говорится, что каждый имеет право свободно собирать и распространять информацию, - поясняет юрист. - Если в публичном месте снимают лицо, являющееся представителем государства, то его разрешение на съемку не требуется. Полицейские, сотрудники ТЦК и военные - это публичные служащие, которые действуют от имени государства, поэтому граждане имеют право фиксировать их действия".

Какие документы должны быть у ТЦК и полиции и обязаны ли они предъявлять их

Сотрудники ТЦК и полиция имеют право попросить удостоверение личности у гражданина, военно-учетные документы, приписное удостоверение и т.д. Но такое же право есть и у гражданских: украинцы могут просить предъявить документы, удостоверяющие личность, у полицейских, сотрудников ТЦК и военных. Должностные лица обязаны показать гражданину документы, подтверждающие их полномочия.

"Например, если говорить о том, что должен предъявить сотрудник полиции, то он по первому требованию обязан сначала представиться, назвать свою должность, фамилию и затем показать служебное удостоверение. Это регулируется статьей 18 закона "О Национальной полиции", - говорит Татьяна Козян.

По словам эксперта, представители ТЦК также должны иметь служебное удостоверение, направление или другой документ, подтверждающий их полномочия. Если речь идет о военных, которые обращаются к гражданским при проверке или попытке задержания, то они тоже должны предъявить документы. То есть, во всех случаях гражданин имеет право знать, с кем он взаимодействует, и имеет ли вообще право конкретное лицо совершать какие-либо действия в отношении его.

Если же полиция, военные или представители ТЦК отказываются предъявить документы и препятствуют съемке своих действий на видео, то нужно спокойно сказать, что вы имеете право фиксировать действия должностных лиц и просить документы.

"Если не удается снять на видео лица, продиктуйте вслух обстоятельства, расскажите о нарушении - укажите дату и место и количество лиц. Запишите диалог, отказ от предоставления документов. Если вам препятствуют реализовать конституционные права, нужно вызвать полицию. Затем можно подать жалобу", - советует юрист.

В случае, если речь идет о нарушениях со стороны работников ТЦК или военных, то украинцы имеют право подать жалобу в Госбюро расследований. Если же есть нарушения со стороны полицейских, то жалоба направляется в Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

справка Козян Татьяна Старший юрист ЮК "Приходько и партнеры" Специализируется на военном праве - обжалование ВВК, написание рапортов, написание заявлений в ТЦК и СП для предоставления отсрочки, сопровождение увольнения с военной службы, консультации по мобилизации

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