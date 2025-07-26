"Истории про убийство нацистов всегда актуальны": сказали создатели, и им сразу же одобрили шоу.

Amazon не собирается останавливать конвейер игровых экранизаций, и теперь, кроме сериалов по Fallout и Mass Effect, готовит ещё и шоу по Wolfenstein.

Как сообщает Variety, экранизацию одобрили после всего одной реплики от создателей: "Истории про убийство нацистов всегда актуальны".

Съёмками займётся компания Kilter Films, она же снимала Fallout. Главным человеком на площадке станет Патрик Сомервилл, известный по минисериалу "Станция одиннадцать" и "Оставленные" от HBO. В Wolfenstein Сомервилль будет сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером.

Видео дня

Стоит отметить, что это уже не первая попытка дать Wolfenstein экранизацию. В 2012 году серию пытались перенести на большие экраны, но с того момента ничего с места не сдвинулось.

Оригинальные игры Wolfenstein, которые берут своё начало ещё с 1981 года, рассказывают об американском солдате Уильяме "Би Джее" Бласковиче. Би Джей - элитный агент, которого во Вторую мировую войну посылают на самые опасные задания глубоко в тыл противника.

При этом Wolfenstein - отнюдь не историческая игра. В этой вселенной Германия активно пользуется сверхъестественными артефактами и продвинутыми технологиями, благодаря чему смогла получить преимущество в войне.

Ранее мы рассказывали, что оказывается, над сериалами по Fallout и Mass Effect работают одни и те же люди. Оба шоу делят одну производственную команду.

Вас также могут заинтересовать новости: