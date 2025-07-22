Один из создателей Doom Джон Ромеро считает, что именно инди-разработчики сегодня определяют будущее игровой индустрии. Об этом он рассказал в подкасте Deep Dive от студии Nightdive, где поделился своим взглядом на происходящее в индустрии.
Несмотря на волну увольнений, закрытия студий и даже потерю финансирования собственного проекта, Ромеро настроен позитивно. Доступ к разработке стал как никогда простым, а количество качественных инди-игр приятно радует: "Хотите увидеть, сколько сейчас инди-игр? Зайдите на Itch.io. Посмотрите на релизы в Steam - большинство из них инди. То же самое на iOS и Android".
По его словам, речь не только о количестве: "Посмотрите на победителей Game of the Year - часто это инди. Balatro, Helldivers 2, Clair Obscur, Minecraft - всё это начиналось с независимых проектов".
Ромеро также подчёркивает, что порог входа в индустрию сильно снизился: если раньше без издателя выйти на рынок было почти невозможно, то теперь любой разработчик может выложить игру на Itch.io или в Steam: "Раньше дистрибуция стоила огромных денег. Сейчас всё по-другому. Основная проблема - как сделать так, чтобы твою игру вообще заметили".
И именно в этом, по мнению Ромеро, и кроется главный вызов для разработчиков: не в технологиях, а в дизайне и идеях. "Технологически мы уже всё преодолели. Остался один вопрос: насколько твоя игра действительно интересна".
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