Питер Коннелли обманным путём получил деньги для своей компании в 2020 году.

Композитор Питер Коннелли, автор музыки к трём классическим частям Tomb Raider, приговорён к 16 месяцам тюрьмы за мошенничество с государственной финансовой помощью.

Как сообщает Eurogamer, суд установил, что он незаконно получил второй кредит по антикризисной программе Bounce Back, подав в 2020 году заведомо ложные данные о доходах своей компании.

Эта программа была разработана для поддержки малого бизнеса во время пандемии, и по её условиям можно было получить только один займ. Коннелли же сначала оформил кредит на 22 тысячи фунтов в одном банке, а затем - ещё на 37 тысяч в другом, указав завышенный оборот.

В ходе разбирательства Коннелли объяснял, что пытался сохранить бизнес. Он якобы брал личные займы и даже продал автомобиль, чтобы работать над новым саундтреком Tomb Raider, но проект был остановлен с началом пандемии.

Его компания Peter Connelly Limited была ликвидирована в 2021 году, причём выданные кредиты так и не были возвращены.

Кроме Tomb Raider: The Last Revelation, Chronicles и The Angel of Darkness, Коннелли работал над звуком для Watch Dogs, The Crew и Dead Island 2.

