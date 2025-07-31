Акция продлится до вечера 7 августа.

Четверг на календаре, а значит в Epic Games Store началась новая бесплатная раздача игр. В этот раз пользователям стали доступны две игры – мультяшное приключение и пошаговая JRPG в стиле 1990-х с музыкальными битвами.

Первый проект из раздачи – Pilgrims. Это забавный квест о путешественнике, которому необходимо раздобыть неуловимую птичку и обменять ее на лодку. Разработала игру чешская студия Amanita Design, выпустившая такие прекрасные квесты как Samorost, Machinarium и другие. В Steam 96% из более 4,5 тыс. обзоров – положительные.

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Также в магазине раздают Keylocker, гибрид ритм-игры и JRPG, выдержанный в сеттинге киберпанка. По сюжету главная героиня B0B0 решает бороться с запретом музыки, создав нелегальную группу, и вместе с роботизированным барабанщиком отправляется на поиски правды.

Бесплатная раздача продлится до вечера 7 августа. В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить симулятор диспетчера экстренной службы 112 Operator и гоночный экшен Road Redemption.

Меж тем в Steam проходит "Фестиваль гонок" для тех, кто обожает кататься на автомобилях, велосипедах, лыжах и не только. В программе фестиваля – не только скидки на сотни игр на гоночную тематику, но и свежие демоверсии.

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