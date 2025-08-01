Утверждается, что игрокам предстоит пройти подтверждение возраста для сохранения полного функционала игры.

Инсайдерские данные указывают, что Rockstar готовит важное нововведение для GTA Online – проверку возраста, которая может ограничить доступ к части контента для несовершеннолетних игроков.

Упоминание системы верификации обнаружили в коде свежего обновления. Как сообщает Tez2, датамайнер, известный по утечкам Rockstar, систему собираются распределить по разными регионам – вероятно, в зависимости от законодательства стран.

Он также поделился скриншотом внутриигровых файлов, показывающим ряд сообщений, в которых различные игровые возможности блокировались, если игроки не смогли пройти подтверждение возраста. Среди таких функций –текстовый чат, внутриигровые сообщения и Snapmatic.

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Реакция разработчиков пока отсутствует. Rockstar традиционно не комментирует сливы информации, но масштаб грядущих изменений может вынудить компанию выйти с официальным заявлением. Серия GTA хорошо известна своим контентом для взрослых, поэтому отключение определенных функций, если вы не можете подтвердить свой возраст, кардинально изменит игровой процесс.

Примечательно, что значительная часть штата студии базируется в Британии, где действуют одни из самых строгих в мире правил проверки возраста. Так, в Британии подростки даже выдают себя за Нормана Ридуса, чтобы обойти проверку возраста в Discord.

Возможно, систему проверки возраста в GTA Online планируется реализовать в преддверии релиза GTA 6, которая, по слухам, также будет включать сетевой режим. Хотя пока неизвестно, станет ли он заменой текущей версии GTA Online.

Напомним, релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года, пока только на PS5 и Xbox Series. Версия для ПК, скорее всего, выйдет в течение года после релиза на консолях.

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